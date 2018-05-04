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Земляничный тарт
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Земляничный тарт 

Passion.ru 41 минуту назад
Фото: Passion.ru
Вам понадобится:
Для теста песочного:
масло сливочное — 315 г  пудра сахарная — 100 г  яйцо куриное — 1 шт.
сироп глюкозы — 40 г  соль — 6 г  мука в/с — 520 г  разрыхлитель теста — 4 г  ваниль натуральная — 0,5 г  Все ингредиенты, кроме яиц, смешать в чаше миксера и смешать до состояния мокрого песка, добавить яйцо, замесить тесто и убрать в холодильник до необходимости.
Для заварного крема:
молоко — 1 л  желток — 200 г  крахмал кукурузный — 100 г  сахар — 200 г  масло сливочное — 200 г  мука в/с — 25 г  Приготовление:
Прогреть молоко, желток с сахаром перемешать, добавить крахмал, муку, проварить на медленном огне 3-5 минут. В конце добавить сливочное масло.
Для крема из вареной сгущенки:
крем заварной —300 г  молоко сгущенное вареное —150 г  ликер — 30 г  сметана 30% — 150 г  Все ингредиенты смешать в миксере до однородной массы.
Для клубничного пюре:
клубника — 1 кг  сахар песок — 80 г  лимонная кислота — 10 г  Клубнику прогреть с сахаром, пробить в блендере и добавить лимонную кислоту.
Тарт с земляникой:
крем из вареной сгущенки — 50 г  земляника — 50 г  тесто песочное — 50 г  пюре клубничное — 20 г  Приготовление:
Из теста испечь маленькие тарталетки (или купить). На дно выложить крем. Землянику перемешать с пюре и выложить сверху крема.
Фото: архив ресторана
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