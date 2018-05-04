Земляничный тарт

Вам понадобится:

Для теста песочного:

масло сливочное — 315 г пудра сахарная — 100 г яйцо куриное — 1 шт.

сироп глюкозы — 40 г соль — 6 г мука в/с — 520 г разрыхлитель теста — 4 г ваниль натуральная — 0,5 г Все ингредиенты, кроме яиц, смешать в чаше миксера и смешать до состояния мокрого песка, добавить яйцо, замесить тесто и убрать в холодильник до необходимости.

Для заварного крема:

молоко — 1 л желток — 200 г крахмал кукурузный — 100 г сахар — 200 г масло сливочное — 200 г мука в/с — 25 г Приготовление:

Прогреть молоко, желток с сахаром перемешать, добавить крахмал, муку, проварить на медленном огне 3-5 минут. В конце добавить сливочное масло.

Для крема из вареной сгущенки:

крем заварной —300 г молоко сгущенное вареное —150 г ликер — 30 г сметана 30% — 150 г Все ингредиенты смешать в миксере до однородной массы.

Для клубничного пюре:

клубника — 1 кг сахар песок — 80 г лимонная кислота — 10 г Клубнику прогреть с сахаром, пробить в блендере и добавить лимонную кислоту.

Тарт с земляникой:

крем из вареной сгущенки — 50 г земляника — 50 г тесто песочное — 50 г пюре клубничное — 20 г Приготовление:

Из теста испечь маленькие тарталетки (или купить). На дно выложить крем. Землянику перемешать с пюре и выложить сверху крема.

Фото: архив ресторана