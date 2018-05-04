7 удивительных открытий о картофеле

СодержаниеНачало, или где растут корни?Как на Руси приучали есть картошку?Удивительные факты о картофеле: о вкусе, пользе и вредеКартофель — не просто еда!Мировой феноменПолезное питаниеПища для умаСредство для похудения10% вредаСекрет долголетия

Нам кажется, что о картошке мы знаем все. Но на самом деле этот обычный овощ может сильно удивить!

Научное название картофеля — Solánum tuberósum. Принадлежит он к семейству пасленовых, к которому относятся также помидоры, баклажаны и табак. Во всех перечисленных культурах практически идентичные цветки (которые когда-то были важной составляющей королевской моды), плотные стебли и способность накапливать соланин.

Указанное вещество образуется в плодах картофеля под влиянием солнечного света, при этом картошка приобретает зеленоватый оттенок и на вкус становится горькой. Есть ее в этом случае нельзя. Содержится соланин и в ягодах растения, из-за чего картофель одно время считали ядовитым и боялись его как огня.

Про картофель придумывали страшные сказки и наказывали детям сторониться «дьявольского фрукта». В ходу была история, что первый куст картофеля вырос не где-нибудь, а на могиле дочери царя Мамера, которая была распутницей. Кто нарушит запрет и отведает запретный плод, повторит ее судьбу и попадет в ад.

А как на самом деле? Где впервые появилась картошка?

Начало, или где растут корни?

История картофеля исчисляет почти 14 тысячелетий, с того момента как индейцы, обитающие на территории современной Южной Америки, обнаружили под ногами съедобные плоды. Путешественники рассказывают, что там до сих пор можно встретить в природе дикий картофель.

В Европе картошка появилась только во второй половине шестнадцатого века, но не в качестве съедобного растения, а декоративного куста, который, к тому же, имел ядовитые цветы. Вкусовые качества и пользу продукта сумел донести до народа французский агроном Антуан Огюст Пармантье, и он же инициировал распространение картофеля по территории Франции, Испании, Бельгии, Германии, Нидерландов и Великобритании.

Удивительно, но факт: европейцы старательно избегали картофель, отказываясь употреблять его в пищу даже в самые голодные годы. Они полагали, что плоды вызывают проказу и другие страшные болезни.

Убедить французов полакомиться картошкой смог психологический прием, который придумал все тот же агроном — Антуан Огюст Пармантье. Он нанял для охраны своего поля с созревшим картофелем строжайшую охрану, которая в светлое время суток глаз не спускала с плодородных кустов, зато ночью поле не охраняла вовсе. Людям было интересно, что так стережет агроном, и они воровали картофель, чтобы посадить его на своих участках.

Кстати!

Благодаря усилиям Пармантье, в 1772-м году Парижский медицинский факультет объявил картофель съедобным продуктом.

Как на Руси приучали есть картошку?

Первым человеком, который попробовал картофель на Руси, был Петр I. История рассказывает, что его угостили жареной картошкой в Англии и ему так понравилось это блюдо, что он издал приказ: «Всех на посадку картофеля!». Но крестьяне не поняли, что есть нужно не ботву «заморского чуда», а плоды, и поэтому травились. Когда об этом доложили правителю, он подумал, что англичане его обманули, и не стал настаивать на посадке «опасного» растения.

Свою лепту в культивирование картофеля пыталась внести и Екатерина II. В 1765-м году из Германии в Москву были доставлено 57 бочек картофеля. По велению императрицы клубни разослали во все губернии, вместе с подробными инструкциями по их выращиванию. Но народ не принял «милости» императрицы и отказывался садить «земляную грушу», а инструкции просто сжигал.

В 1840-м году вновь были изданы «высочайшие повеления», которые приказывали населению возделывать, хранить и употреблять в пищу картофель. Но и они потерпели фиаско. Принудительные попытки насаждения незнакомой культуры обернулись «картофельными бунтами».

Шло время… Только в девятнадцатом веке, когда пришел голод, крестьяне начали употреблять картофель в пищу. Так из «заморской груши» он превратился в желанного гостя обеденного стола.

Факт!

Основным корнеплодом, который кормил население России до внедрения картофеля, была репа. Ею засеивали поля и про нее же сочиняли сказки. На втором месте была брюква. Но вскоре эти плоды были вытеснены картофелем, потому что из одного семечка вырастала одна репка, а из одной картошки — 7-10 картофелин.

Удивительные факты о картофеле: о вкусе, пользе и вреде Картофель — не просто еда!

Древние инки использовали картошку в лечении заболеваний. Ломтики сырого картофеля клали на раны для их скорейшего заживления. Картофельным соком облегчали зубную боль и болевые ощущения в мышцах. А еще при помощи картофеля ориентировались во времени. Когда нужно было объяснить, сколько времени подождать, инки говорили: «Пока сварится картофель», что было примерно равно одному часу.

Факт!

Картофель используют не только в пищу! Из него получают клей и добывают этанол, а картофельным крахмалом моют каналы нефтяных скважин.

Мировой феномен

33 килограмма картофеля в год съедает каждый гражданин мира. При этом отдельные нации употребляют намного больше среднестатических значений. Например, австралийцы едят около 60 килограммов в год. На сегодняшний день среди 196 существующих государств картофель выращивают в 125 странах!

А вы знали?

Картофель находится на четвертом месте среди самых востребованных продуктов в мире. Первые три позиции занимают пшеница, рис и кукуруза.

Полезное питание

В картофеле содержится больше калия, чем в банане, и больше витамина С, чем в апельсине. При этом по содержанию клетчатки корнеплод перегоняет яблоко. А еще в нем содержится витамин В6, который требуется организму для производства аминокислот, белков и гемоглобина. Таким образом, разумное потребление картофеля помогает организму оставаться здоровым.

Факт!

Как получить больше пользы? Если картофель есть сваренным в мундире, организм получит 75 килокалорий, а если в запеченном виде — целых 136!

Пища для ума Ученые доказали, что порция картофельного пюре положительно сказывается на работе мозга, в частности — процессе запоминания. Эксперты объясняют это содержанием в картофеле глюкозы, которая после поступления в организм, стимулирует мозговую активность. Уже через 15 минут после обеда память должна улучшиться.

Это интересно!

Чтобы популяризовать картофель во Франции, супруга Людовика XVI — Мария-Антуанетта украшала свои платья живыми цветами картофеля.

Средство для похудения

Популярное мнение, что от картошки толстеют, на самом деле не соответствует действительности. В 100 граммах картофеля всего 75 килокалорий, что очень мало с точки зрения диетологии. Калорийность корнеплода увеличивают всевозможные добавки, которые используются во время приготовления пищи. Например, жарка картофеля на сале или сливочном масле из диетического блюда превращает картофель в пищу для набора лишнего веса.

А вы знали?

Австралиец Эндрю Тейлор решил доказать, что на картофеле можно похудеть! Целый год он питался только картошкой и сбросил 30 килограмм! Однако врачи не поддерживают энтузиазм Эндрю, заявляя, что даже во время похудения меню должно быть сбалансированным и разнообразным.

10% вреда

Около десяти процентов всего картофеля, который выращивают в мире, попадает в сети быстрого питания, где из него готовят картофель фри. Известно, что по популярности это блюдо опережает даже гамбургеры! В каждой стране картофель фри подают под разными соусами. Например, в США поливают кетчупом, в Великобритании уксусом, а в Франции майонезом.

Чтобы картофель фри пользовался спросом у населения, в его приготовлении используют целых 6 ингредиентов. Это непосредственно сам картофель, растительное масло, лимонная кислота, ароматизатор говядины, винный сахар и кислый пирофосфат натрия.

Факт!

Общеизвестно, что картофель фри — не самая полезна еда. От ее употребления стоит отказаться не только тем, кто придерживается диеты. В картофеле фри содержится канцероген акриламид. По мнению шведских ученых, он очень токсичный и способен вызвать генные мутации.

Секрет долголетия

Мало кто знает, что картофельные чипсы — популярное блюдо из картофеля, были изобретены случайно. В августе 1853-го года привередливый клиент высказал шеф-повару ресторана, в котором обедал, замечание, что у картофеля фри толстые ломтики. В отместку повар Джордж Крам нарезал картофель очень тонкими ломтиками, приготовил их во фритюре и подал гостю. Так родились картофельные чипсы. А уже в 1860-м году повар открыл собственный ресторан, где можно было попробовать изобретенное им блюдо.

Известно, что шеф-повар дожил до 92 лет, а когда его однажды спросили, в чем его секрет долголетия, он ответил: «Я никогда не ел чипсы». Его современники утверждали, что он их просто ненавидел.

Факт!

Первые чипсы подавали только в ресторанах, где они были дорогостоящим блюдом. Тонкие картофельные ломтики достойна есть только элита — считали повара. Так было до тех пор, пока не появился первый в мире аппарат для производства чипсов. Он был изобретен в 1929-м году механиком Фриманом Макбетом.

Картофель — уже давно традиционный для нас корнеплод из семейства пасленовых, который служит одним из основных источников углеводов в рационе россиян. Картофель является ценным источником медленно усвояемых углеводов таких, как крахмал 17-18%, а также содержит пищевые растительные волокна, ряд витаминов и минералов, очень небольшое количество сахаров 0,5% и белка до 1-2%.

Основная ценность картофеля, благодаря содержанию в нем углеводов, в том, что он обеспечивает организм необходимой энергией. В 100 г картофеля содержится 75-77 ккал.

В зависимости от сорта картофеля и места его произрастания, в нем может содержаться разное количество полезных минералов, тем не менее, любой картофель ценен особенно большим содержанием калия, именно поэтому картофель полезен при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, гипертонической болезни, сердцебиении и нарушении сердечного ритма. Особенно много калия в кожуре картофеля, поэтому полезно есть картофель с кожурой, например, запекая его в духовке.

Картофель также содержит витамины А, С и группы В. Особенно много витамина С в молодом картофеле, но по мере его хранения количество снижается. Картофель богат пищевыми растительными волокнами, особенно пектинами, которые способствуют абсорбции вредных веществ из кишечника, снижению уровня липидов в крови. Поэтому картофель полезен при дислипидемиях, входит в рекомендованный рацион питания на вредных токсических производствах, полезен при заболеваниях печени и повышенном холестерине.

В настоящее время учеными выращены сорта картофеля более желтого цвета, содержащие большее количество каротиноидов и витамина А, а также красно-фиолетового цвета картофель, содержащий большое количество антоцианов — антиоксидантных веществ, защищающих организм от онкологических заболеваний.

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