Курочка на гриле — альтернатива шашлыку для тех, кто заботится о талии

Простой способ приготовления мяса на огне — куриное филе с овощами. Время приготовления зависит от толщины мяса: чем оно тоньше, тем меньше его надо держать на огне. Но главное — не передержать, иначе курица получится сухой. Приятного вам аппетита!

Понадобится:

800 г куриного филе,

2 лайма или лимона,

соль, молотый белый перец,

0,5 кг помидоров,

1 пучок петрушки,

2 ст. ложки оливкового масла.

Приготовление:

1. Куриное филе вымыть, обсушить, разрезать на 4 порционных куска, посолить, поперчить, слегка отбить, полить соком 1 лайма и поставить на 1 час в холодильник.

Шаг 1. Отбиваем куриную грудку.

2. Помидоры надрезать острым ножом крест-накрест, опустить на 30 секунд в кипящую воду. Затем достать шумовкой и осторожно снять кожицу. Мякоть мелко нарезать.

Шаг 2. Надрезаем помидоры крест-накрест.

3. Оставшийся лайм ошпарить кипятком и нарезать маленькими кубиками. Петрушку промыть холодной водой, обсушить бумажным полотенцем и мелко порубить.

Шаг 3. Измельчаем петрушку.

4. Куриное филе достать из холодильника. Несколько листов алюминиевой фольги кисточкой смазать оливковым маслом и на каждый положить по куску курицы.

Шаг 4. Смазываем фольгу оливковым маслом.

5. Нарезанную мякоть помидоров соединить с лаймом и петрушкой, посолить, поперчить и выложить на филе. Фольгу хорошо завернуть и жарить на гриле 15 минут.

Шаг 5. Подготовленные овощи выкладываем на филе.