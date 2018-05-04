Простой способ приготовления мяса на огне — куриное филе с овощами. Время приготовления зависит от толщины мяса: чем оно тоньше, тем меньше его надо держать на огне. Но главное — не передержать, иначе курица получится сухой. Приятного вам аппетита!
"Курочка на гриле"/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Понадобится:
800 г куриного филе,
2 лайма или лимона,
соль, молотый белый перец,
0,5 кг помидоров,
1 пучок петрушки,
2 ст. ложки оливкового масла.
Приготовление:
1. Куриное филе вымыть, обсушить, разрезать на 4 порционных куска, посолить, поперчить, слегка отбить, полить соком 1 лайма и поставить на 1 час в холодильник.
Шаг 1. Отбиваем куриную грудку.
2. Помидоры надрезать острым ножом крест-накрест, опустить на 30 секунд в кипящую воду. Затем достать шумовкой и осторожно снять кожицу. Мякоть мелко нарезать.
Шаг 2. Надрезаем помидоры крест-накрест.
3. Оставшийся лайм ошпарить кипятком и нарезать маленькими кубиками. Петрушку промыть холодной водой, обсушить бумажным полотенцем и мелко порубить.
Шаг 3. Измельчаем петрушку.
4. Куриное филе достать из холодильника. Несколько листов алюминиевой фольги кисточкой смазать оливковым маслом и на каждый положить по куску курицы.
Шаг 4. Смазываем фольгу оливковым маслом.
5. Нарезанную мякоть помидоров соединить с лаймом и петрушкой, посолить, поперчить и выложить на филе. Фольгу хорошо завернуть и жарить на гриле 15 минут.
Шаг 5. Подготовленные овощи выкладываем на филе.