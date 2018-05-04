Кольраби — капуста без кочана. Посадка и уход

Кольраби — одна из самых скороспелых овощных культур. Благодаря этой особенности ее можно высаживать в несколько этапов и собирать урожай на протяжении всего дачного сезона.

Кольраби — одна из самых скороспелых овощных культур. Благодаря этой особенности ее можно высаживать в несколько этапов и собирать урожай на протяжении всего дачного сезона.

Кольраби — одна из самых скороспелых овощных культур. Благодаря этой особенности ее можно высаживать в несколько этапов и собирать урожай на протяжении всего дачного сезона

Кольраби — родственница старой доброй белокочанной капусты. Самое ценное у растения — шаровидный стеблеплод. По сути, это разросшаяся кочерыжка, но не простая, а «золотая», с необычайно сладким и нежным вкусом. В Европе эта овощная культура известна давно, а вот наши соотечественники все еще присматриваются к ней. Поскольку родом кольраби из Сицилии, садоводы считают, что она капризна и теплолюбива. И ошибаются! Эта капуста совершенно непритязательна и холодостойка. Но, как и у любого представителя флоры, у нее есть индивидуальные особенности и запросы, которые необходимо учитывать, приглашая в свой огород. Давайте узнаем, какие именно.

Когда и как сеять кольрабиИтак, выращивать кольраби можно:

Через рассаду (в первую очередь это касается растений ранних сортов и гибридов, например 'Венская белая 1350' и 'Корист F1'). Посевом прямо на грядку (особенно актуально для средне— и позднеспелой кольраби таких сортов и гибридов, как 'Едер F1' и 'Гигант').

В первом случае в конце марта — начале апреля посейте семена в кассеты. Когда у сеянцев образуется первый настоящий лист, растения нужно распикировать в отдельные горшочки. В открытый грунт рассаду (в идеале в возрасте 35–45 дней) можно высаживать в мае (кольраби ранних сортов — в первой декаде месяца, поздних — в конце мая — начале июня). В это же время можно посеять капусту сразу на грядку, а потом проредить посевы.

Важно: при резких колебаниях температуры растения вместо «репки» могут образовать цветочную стрелку, а поскольку в средней полосе России поздние заморозки нередко случаются даже в первой декаде июня, при такой угрозе кольраби следует укрывать.

Высевать кольраби на рассаду можно в конце марта. Для прорастания семян нужна температура +15…+18°С, а после появления всходов от +5°С до +10°С.

Высевать кольраби на рассаду можно в конце марта.

При посеве в открытый грунт сделайте бороздки на расстоянии 30 см друг от друга и разложите семена, оставляя 3-4 см между ними. Позже посевы проредите (оставляя между растениями 25-30 см).

При посеве в открытый грунт сделайте бороздки на расстоянии 30 см друг от друга и разложите семена, оставляя 3-4 см между ними.

Козырь этого овощного растения в том, что оно очень быстро растет: от всходов до спелости проходит 65-75 дней, но урожай можно собирать и раньше. Именно поэтому кольраби можно высевать каждые 2 недели вплоть до конца июня — капуста успеет созреть (ранние осенние заморозки ей нипочем).

Лучшими предшественниками нашей героини на грядке считаются:

огурцы;картофель;бобовые;свекла;томат.

К худшим относятся:

брюква;редис;салат;редька.

Уход за кольрабиУроженка южных широт, кольраби любит солнце (но хорошо переносит и полутень), предпочитает плодородную почву. Что же касается ухода, то он сводится к регулярному рыхлению почвы, прополке грядок и поливу. Последний момент требует особого внимания: нехватка влаги серьезно отражается на качестве стеблеплодов (они становятся жесткими и волокнистыми), а при избытке «питья» рост овощного растения сильно замедляется.

Важно: сразу после высадки капусту необходимо поливать раз в 2-3 дня, затем не реже одного раза в неделю.

Слева: Растрескивание стеблеплодов — следствие резких перепадов от сухости к переувлажнению почвы. Справа: Чтобы урожай на грядке не подпортили вредители, накройте овощи легким нетканым материалом. Растрескивание стеблеплодов — следствие резких перепадов от сухости к переувлажнению почвы. Чтобы урожай на грядке не подпортили вредители, накройте овощи легким нетканым материалом.

Взаимовыгодное соседствоКольраби стоит выращивать в смешанной культуре, поскольку рядом с некоторыми растениями она развивается лучше. В приведенном нами примере салат отпугивает земляных блошек, шпинат (благодаря выделяемому корнями сапонину) способствует росту других овощных культур, фенхель и пряные травы отваживают вредителей. Красная свекла и кольраби добывают питание из разных слоев почвы, поэтому не являются конкурентами.

Пример смешанных посевов:ряд 1: ранняя кольраби и кочанный салат;ряд 2 и 6: шпинат (срывать как можно раньше, когда листья в длину вырастут с ладонь);ряд 3: среднеранняя кольраби и красная свекла;ряд 4: быстрорастущие весенние пряные травы, например петрушка и листовой сельдерей;ряд 5: фенхель обыкновенный и ранняя кольраби;ряд 7: кольраби позднего сорта и листовой салат.

Кольраби стоит выращивать в смешанной культуре, поскольку рядом с некоторыми растениями она развивается лучше.

Салат из кольраби с пряными травамиДля приготовления понадобится (на 4 порции):

кольраби — 600 г; разные пряные травы (например, шнитт-лук, петрушка, укроп) — 2 горсти;зеленый лук —2 перышка; йогурт — 150 мл;ложка зерновая горчица — 1 ст. ложка;яблочный уксус — 2-3 ст. ложки;соль — по вкусу;перец — щепотка;сахар — щепотка.

Салат из кольраби с пряными травами

Рецепт приготовления:

Со стеблеплода снять кожуру и натереть его на мелкой терке. Молодые листья кольраби не выбрасывать: ополоснуть их и пряные травы; затем с веточек трав оборвать листья и измельчить вместе с зеленью капусты. Очистить лук и нарезать тонкими кольцами. Смешать йогурт с горчицей, уксусом, солью, перцем и сахаром. Заправить этой смесью кольраби и добавить зелень.

Салат готов к подаче на стол. Приятного аппетита!

Фото: архив журнала «Mein schöner Garten»