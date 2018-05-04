Мороженое родом из Италии: секреты настоящего джелато

Итальянский аналог полюбившегося многим мороженого без лишних предисловий можно назвать лучшим лакомством в мире. Именно итальянцы подарили нам прохладный, освежающий и невероятно красивый десерт, оторваться от которого просто невозможно.

Что же такого особенного в этом десерте и в чем его секрет? Рассказываем особенности и тонкости приготовления аппетитного джелато.

Вы будете приятно удивлены, но все ингредиенты для приготовления джелато, скорее всего, в вашем холодильнике уже имеются. Главное отличие итальянского десерта от обычного мороженого — это натуральность его компонентов. Поэтому-то оно и получается таким вкусным, аппетитным на вид и полезным.

Мало кто знает, но в качестве основы для этого десерта можно использовать разные ингредиенты. Если вы хотите приготовить мороженое с гладкой и кремообразной текстурой, то в качестве основы лучше брать цельное коровье молоко. Оно делает джелато более нежным и при этом увеличивает его устойчивость к таянию.

А для придания мороженому более яркого молочного вкуса в основу можно добавить нежирные сливки. Их введение в рецептуру также позволит добиться стабильной консистенции.

Для людей с непереносимостью лактозы был придуман еще один неплохой вариант основы — готовить джелато из соевого молока. С таким ингредиентом оно получается очень вкусным и с приятной бархатистой структурой. Уж точно ничем не хуже варианта с обычным молоком или сливками!

Наверное, многие из нас слышали, что джелато в отличие от обычного мороженного имеет более сладкий вкус. Но добавлять сахар в джелато нужно не только для того, чтобы сделать его сладким. Сахар помогает снизить температуру замерзания десерта и увеличивает его вязкость. Для приготовления оригинального джелато итальянцы используют только тростниковый сахар.

Но если вам очень хочется попробовать приготовить этот вид мороженого у себя дома, можете смело заменить тростниковый сахар более бюджетным сладким аналогом. Для этих целей вполне подойдет инвертный сахар из глюкозы или меда. С ними десерт получается таким же вкусным, нежным и оригинальным. Главное, что особенная структура мороженого от замены тростникового сахара этими компонентами точно не изменится.

Немаловажным ингредиентом для десерта выступают яичные желтки. Они являются натуральным стабилизатором, который придает готовому продукту вязкую текстуру. Именно из-за их введения в рецептуру джелато всегда остается замороженным.

В джелато тоже добавляют ароматизаторы. Но не спешите с выводами и не разочаровывайтесь при одном упоминании о них: ничего общего с химией они не имеют. В итальянском десерте используют только натуральные и полезные для организма ароматизаторы. В мороженое можно добавить, к примеру, экстракт ванили, мяту, имбирь, кофе, фисташки или фундук.

Очень вкусным и оригинальным получается десерт с добавлением черники, малины, ежевики и персиков, киви, арбуза и дыни. Вообще с любыми фруктами, ягодами и пряностями в своем составе джелато станет только вкуснее.

Удивительно, но одним из главных компонентов джелато считается воздух. Именно использование воздуха помогает мороженному приобрести его нежнейшую текстуру. Использование в технологии приготовления воздуха отражается только на структуре сладости. Вкус готового десерта от него не меняется.

Даже если у вас нет мороженицы, не отчаивайтесь. Приготовить вкуснейший джелато можно и без нее. Главное запастись необходимыми продуктами и терпением. Рассказываем подробно о технологии на примере сливочного джелато.

Первым этапом в приготовлении джелато является соединение ингредиентов для основы. Для этого в подготовленной емкости нужно объединить молоко, сливки и половину сахара. Основу поставить на плиту и выполнить ее термическую обработку.

Готовить массу нужно так называемым горячим методом и на водяной бане. То есть нагревать в течение 3 минут до 82-85 ˚С и при этом постоянно встряхивать и помешивать. После того как молочная смесь будет приготовлена в нее нужно добавить ванилин, снять с плиты и слегка остудить.

Отделить желтки от белков и соединить их с оставшимся сахаром. Взбить ингредиенты в течение нескольких минут. В результате взбивания смесь должна приобрести кремообразную текстуру.

Не переставая взбивать яйца с сахаром, влить в них постепенно молочную смесь. Перелить все в емкость и поставить на водяную баню.

Для того, чтобы ваше мороженое имело однородную структуру, во время приготовления молочно-желтковой смеси важно не доводить ее до кипения. На водяной бане яйца точно не свернуться. Ну а чтобы в готовом десерте не чувствовались кусочки заваренного яйца, сразу после термической обработки смесь лучше процедить через сито.

Как только масса приготовиться ее необходимо поставить для охлаждения в миску с холодной водой. После чего мороженое нужно убрать в морозильную камеру и выдержать там в течение двух часов.

Затем смесь нужно достать и тщательно взбить миксером. Чтобы приготовленный вами джелато прекрасно сохранял форму и медленно таял, процесс взбивания готового мороженого миксером нужно проводить на низкой скорости. Таким образом, приготовленная масса достаточно насыщается воздухом, что отражается на структуре готового десерта.

После насыщения десерта воздухом, его нужно снова убрать в морозильную камеру. Для получения однородной консистенции мороженое периодически помешивать и обратно ставить на охлаждение.

Даже если у вас получилось приготовить вкусное и правильное по всем параметрам джелато, нельзя забывать о нюансах его хранения и подачи. Быстро таящее угощение нужно хранить и подавать на стол при температуре не ниже —12˚С.

Если же вы заморозите его как обычное мороженое при температуре в -18˚С, то скорее всего джелато станет очень твердым и потеряет свой первоначальный насыщенный цвет. Чтобы этого не произошло, старайтесь соблюдать температурный режим: так ваши старания и эксперименты точно не будут напрасными.