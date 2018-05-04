10 суперпродуктов, от которых нельзя отказываться

Мы составили список самых полезных продуктов, которые стоит включить в свой рацион. Большинство из них содержит так много питательных веществ, что порой стоит закрыть глаза на их калорийность. Это не просто еда, это уникальные сочетания столь необходимых нашему организму витаминов и микроэлементов.

Яйца по праву считаются одними из самых питательных и полноценных продуктов на планете.

Что содержится в одном яйце? 5-6 граммов высококачественного белка с аминокислотами, витамины A, B2, B5, B12, железо, фосфор, селен, а еще лютеин и зеаксантин, защищающие от глазных заболеваний. Кроме того, яйца являются одними из лучших диетических источников холина — витамина В4, необходимого для нормальной работы печени, почек и мозга.

Интересный факт: раньше многие, боясь повышения уровня холестерина в крови, ели яйца без желтка. Однако врачи говорят, что эта мера излишняя и избавляться от желтка бессмысленно, ведь именно в нем содержатся все питательные вещества.

Чеснок также содержит много биологически активных соединений. Исследования доказали положительное влияние чеснока на сердечно-сосудистую систему, ведь он понижает давление и уровень холестерина в крови и может снизить риск развития инсульта.

Полезнее всего, конечно, это растение в свежем виде. Тем, кто заботится о повышенном уровне холестерина, рекомендуют настоять мелконарезанный чеснок на оливковом масле. «Настойку» можно использовать в качестве заправки для салатов или соуса к блюдам.

Интересный факт: одно из активных соединений в составе чеснока — аллицин — может уничтожить разновидность бактерии, которая «научилась» противостоять антибиотикам и стала серьезной угрозой для людей.

Из-за того, что наши далекие предки были заядлыми мясоедами, мы генетически адаптированы к употреблению мяса. Конечно, ели они и субпродукты — мозг, почки, сердце и печень. И правильно делали, ведь в них содержится множество питательных веществ. А самой полезной из субпродуктов по праву считается печень.

Концентрация питательных веществ в печени исключительно высока, особенно много в ней железа и витамина B12.

В 100 г говяжьей печени содержится:

в 12 раз больше рекомендуемой суточной нормы витамина B12,

в 7 раз больше рекомендуемой суточной нормы меди,

в 6 раз больше рекомендуемой суточной нормы витамина А,

в 2 раза больше рекомендуемой суточной нормы рибофлавина (B2).

Интересный факт: врачи рекомендуют готовить раз в неделю хотя бы одно блюдо с печенью. Это значительно повысит ваше среднее потребление многих питательных веществ, необходимых организму.

Кале (она же — кудрявая капуста, она же — грюнколь) — это, возможно, одно из самых питательных растений, которые вы можете есть, не заботясь о количестве калорий. 100-граммовая порция кале содержит только 50 калорий и 10 граммов углеводов.

А еще 100 граммов кале — это в 10 раз больше рекомендуемой суточной нормы витамина K1, в 3 раза — витамина A, в 2 раза — витамина C.

Интересный факт: кале содержит биологически активные соединения, которые помогают бороться с некоторыми разновидностями онкологических заболеваний.

Многие считают кокосовое масло лучшим растительным маслом. Ведь оно почти полностью состоит из насыщенных жиров, что делает его стойким к высокой температуре.

Вы когда-нибудь могли представить, что масло поможет похудеть? В кокосовом масле содержатся триглицериды средней цепи — идеальные жиры для снижения веса, которые могут ускорить насыщение и повысить метаболизм. Конечно, не стоит злоупотреблять им в надежде на чудо. Пользу кокосовое масло принесет при умеренном использовании. Им можно заправлять салаты, на его основе готовят соусы к горячим блюдам и выпечку.

Интересный факт: лауриновая кислота в кокосовом масле обладает антимикробными свойствами и является эффективным средством борьбы с бактериями и вирусами.

Батат (сладкий картофель) очень питателен и богат калием, витаминами А, В1, В2, С, фолиевой кислотой, кальцием, фосфором, калием и железом.

Витамины и микроэлементы, содержащиеся в батате, повышают иммунитет, предотвращают многие заболевания глаз, помогают укреплять стенки кровеносных сосудов и слизистую оболочку желудка, предотвращая гастрит и язву. Еще из-за высокой концентрации калия его рекомендуют при бессоннице, неврозах и хронической усталости.

Интересный факт: высокое содержание клетчатки в батате полезно при снижении веса — батат быстро насыщает без вреда талии и бедрам. Да и калорийность его невелика, это объясняет появление сладкого картофеля в диетических рецептах.

Йод — это питательное вещество, которого нам часто не хватает. Йод имеет решающее значение для здоровья щитовидной железы, ведь щитовидка участвует в регуляции обмена веществ и роста клеток, так что дефицит йода может привести ко множеству заболеваний. Как это предотвратить? Добавить в рацион больше морепродуктов, особенно морских водорослей.

Разновидностей съедобных водорослей больше, чем мы привыкли думать. Кроме всем известной морской капусты, есть еще фукус пузырчатый, спирулина, морской салат, порфира и литотамния.

Отличный способ убедиться, что вы точно не нуждаетесь в йоде, — есть морские водоросли один или два раза в неделю.

Блюда с лососем 1-2 раза в неделю в значительной степени удовлетворяют потребности нашего организма в жирных кислотах Омега-3. А ведь именно эти полезные жиры предотвращают появление многих болезней и замедляют старение. Кроме того, лосось очень богат высококачественными белками и многими питательными веществами — калием, селеном, витаминами B1, B3, B6 и B12.

Интересный факт: ученые доказали, что школьники, которые ели блюда с лососем еженедельно, показали лучшие результаты успеваемости по сравнению с учениками, рацион которых не включал эту рыбу.

Рыбий жир — источник витамина А и D3. А еще это самый простой способ добавить жирные кислоты Омега-3 в свой рацион, ведь столовая ложка рыбьего жира содержит в общей сложности 2,6 г Омега-3. А это даже больше рекомендуемого ежедневного потребления.

Еще столовой ложки рыбьего жира более чем достаточно для предотвращения симптомов дефицита витамина D3. Многие жители западных стран испытывают недостаток этого витамина, что может иметь разные последствия, включая повышенный риск развития рака и диабета. Вот почему достаточное количество D3 так важно.

Полезный совет: получить достаточно жирных кислот Омега-3 можно, добавив в рацион льняное масло и жирные сорта рыбы, выросшей в диких условиях северных морей. Однако сделать это не так-то просто: лучше каждый день съедать минимум половину столовой ложки рыбьего жира.

Мы любим чернику за вкус и знаем о ее пользе для зрения. Однако славится эта ягода и высоким содержанием антиоксидантов, которые в разы повышают ее ценность для здоровья. Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы, которые способны вызывать онкологические заболевания, атеросклероз, болезни Паркинсона и Альцгеймера и многие другие болезни.

А еще черника замедляет старение и улучшает память, значительно снижает артериальное давление и понижает холестерин.

Интересный факт: в народной медицине чернику используют для лечения сахарного диабета, потому что она снижает содержание сахара в крови и стимулирует работу поджелудочной железы.