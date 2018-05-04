Вместе весело шагать: как маме похудеть, но при этом накормить ребенка

Вместе с нутрициологом, бренд-шефом и составителем меню правильного питания для сервиса «Шефмаркет» Юлией Лодыгиной в пух и прах разбиваем идею «похудения к лету» и рассказываем, как выбрать меню для всей семьи, чтобы маме и самой сбросить вес, и домашних не расстроить.

Не меняйте рацион резко

Если раньше любимыми блюдами всей семьи были чебуреки, жареная картошка и торт «Прага» на десерт, сложно будет быстро убедить домашних в том, что индейка на пару и овощная лазанья не менее вкусные.

Попробуйте изменить один прием пищи, например ужин. Главное, чтобы он не был скучным: биточки на пару и салатные листья, конечно, содержат белок и клетчатку, но красноречия для того, чтобы рассказать, насколько они лучше борща со сметаной, может и не хватить.

Индейка карри с пряными овощами«Шефмаркет»

«В сервисе доставки свежих продуктов с рецептами «Шефмаркета» мы постарались скомпоновать меню правильного питания так, чтобы на каждую калорию каждого блюда (будь то котлеты из говядины со шпинатом и табуле из зеленой гречки, ростбиф, индейка карри или сибас с брокколи) приходилось максимальное количество витаминов и микроэлементов, — говорит разработчик меню бренд-шеф и нутрициолог Юлия Лодыгина. — Все они нужны не только для правильного развития всех систем организма ребенка, но и для того, чтобы заложить на будущее правильный фундамент пищевого поведения».

Приятный побочный эффект нормализации питания — это вес, который становится меньше и приближается к здоровым показателям.

Не худейте «к лету»

Решительно урезав порции или выкинув из холодильника определенные продукты, вы рискуете создать всей семье проблемы со здоровьем. Если полностью отказаться от яиц, жирного мяса или сливочного масла, вы, несомненно, потеряете пару килограммов. Но одновременно вы можете создать дефицит витаминов и других полезных веществ.

«Когда ребенок недополучает необходимые витамины и нутриенты, могут возникнуть различные проблемы со здоровьем, — говорит Юлия Лодыгина. — _Например, если в его рационе почти нет продуктов, содержащих витамин D (сыра, творога, печени, мяса и рыбы), который участвует в 99% процессов организма, у него могут появиться проблемы с пищеварительным трактом, гормональной системой, с иммунитетом — и ребенку будет сложнее противостоять инфекциям, в том числе сезонным.

Есть и психологический аспект: садясь на диету «к лету», вы приучаете не только себя, но и показываете ребенку, что здоровый рацион — это не то, что может приносить пользу всегда, а нечто временное и требующее ограничений»_.

Подайте правильный пример

Ни один ребенок ни за что не поверит в то, что куриная грудка с рукколой и пармезаном — это вкусно, если хоть раз застукает маму и папу за чипсами и попкорном во время просмотра нового сезона «Мира Дикого Запада» вечером или за куском торта «Птичье молоко» утром вместо каши.

«Главное, о чем стоит помнить родителям, которые собираются менять отношение к еде у своих детей, — это как в самолете: «Позаботьтесь сначала о себе, затем о ребенке», — считает нутрициолог. — Например, стоит изменить свое отношение к «пустым калориям», к сладкому».

По мнению Лодыгиной, сладкоежек не существует ни среди детей, ни среди взрослых:

если человеку кажется, что ему не хватает сладкого, это значит, что он не употребляет достаточного количества полезных жиров.

«Жиры являются важным источником энергии для организма, и если не поступают в него в нужном количестве, организм начинает «требовать» другие источники: выпечку, сладкое, любые продукты, содержащие быстрые углеводы. Если родитель привык на бегу съедать печенье, чтобы улучшить себе настроение, ребенка он в пользе жирной рыбы или утиной грудки убедить точно не сможет», — уверен эксперт.

Создайте новую традицию

Нейрохирург и профессор Стэнфордского университета Джеймс Доти считает, что и дети, и взрослые добиваются наилучших результатов в любой области тогда, когда в их жизни присутствует постоянство — стабильность благотворно влияет на работу мозга.

Создайте новую семейную традицию: готовьте ужин вместе

Да, времени на то, чтобы показать (и посмотреть, как он самостоятельно это делает) ребенку, как правильно обваливать кусочки индейки в панировке, уйдет больше. Но совместные занятия сближают, а время можно сэкономить на походе по магазинам, заказав набор продуктов на дом.

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