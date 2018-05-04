Как жизнь в Германии научила меня находить радость в мелочах

Меня как-то спросили, как изменилась моя жизнь в Германии, какие привычки я приобрела, а с какими рассталась. Я не перестала пить кофе, чтобы взбодриться, мне также сложно вставать по утрам. Европейцы такие же люди как мы. Но есть кое-что, что их отличает в моих глазах. Это умение «быть в моменте», здесь и сейчас.

Это понимание пришло ко мне не сразу. Что-то со временем поменялось в сознании. Я стала наблюдать, как они приходят на рынок в субботний день с друзьями, с детьми или с любимыми. Берут немного еды, общаются, смеются. Им хорошо. Они не думают, а что же дальше? Что бы еще съесть? Куда бы побежать? Наверное, в нас сидит ненасытность, связанная с нашей историей, с дефицитом, с постоянной турбулентностью. Я стала учиться у них наслаждаться моментом, простыми радостями. Мне приходится непросто, я до сих пор не разучилась скупать продукты оптом. Но кое в чем я точно преуспела.

Для меня выбор продуктов и их использование стали ритуалом и огромным источником радости. Еда — основа нашей жизни. Мы тратим часы на покупку продуктов, на приготовление и на сами трапезы. Если сложить все эти часы в годы, получится, что мы тратим не один год на еду. Так давайте же тратить это время со смыслом и удовольствием! Представьте, насколько счастливее вы станете, если научитесь радоваться каждой чашке кофе и каждому сладкому помидору? Я стала находить эту радость, придавая особое значение выбору продуктов. Я не хочу просто пить кофе. Я хочу покупать зерна у людей, которые с любовью выбирают лучшие зерна, лично знают производителя, обжаривают их со знанием дела и научат меня отличать один сорт от другого. Пусть пачка стоит 15 евро. Но я лучше выпью одну чашечку в день, но по-настоящему хорошего кофе. Я сама смолю зерна, вдохну аромат, выберу красивую чашку по настроению, взобью в ней фермерские сливки и волью горячий, густой, ароматный напиток из моего Биалетти.

Я не куплю кислятину с плоским вкусом, которую в супермаркете именуют уксусом. Я найду настоящий, хороший, с глубоким вкусом, в котором раскроется столько нот, что я не смогу описать их словами. И пусть он стоит 20 евро против двух, но этой бутылки мне хватит надолго и каждый раз, доставая ее из шкафа я буду улыбаться, как чеширский кот. Потому что я знаю, что это настоящий уксус, приготовленный временем. Этот уксус — результат обладания искусством. Он хранит в себе любовь тех, людей, что передают традиции и знания из поколения в поколение. Потому что я знаю, что именно с этим уксусом я приготовлю самый вкусный томатный соус или невероятную заправку для салатных листьев. Свежих и хрустких, купленных у фермера, который только снял их с утра с грядки.

Кстати, о томатном соусе. Казалось, бы такая простая штука. Лук, масло, немного уксуса, помидоры, соль да щепотка сахара. Но если выбрать по-настоящему сладкие и спелые помидоры, пусть даже из банки, влить в сотейник хорошее оливковое масло, порадоваться его слегка изумрудному отливу, медленно пассеруя в нем лук, присыпав его щепоткой хорошей морской соли, любоваться как ее хлопья падают словно снег на лук, мгновенно таят, как лук слегка карамелизуется, соприкоснувшись с сахаром, как выходят пары того самого уксуса, а лук в нем становится похожим на мармелад, как собранные в сезон помидоры булькают в собственном соку до тех пор, пока не получится густой, слегка тягучий соус, то вы поймете, что такое счастье. Когда я полью этим соусом пасту для сына, я буду знать, что выбрала для него самое лучшее.

Да, я покупаю дорогие продукты, потому что мне важно, чтобы они были настоящими. Не суррогатом, не эрзацем, а продуктами, созданными людьми, чтобы питать мое тело и душу. У меня нет роскошной виллы в Испании, нет дорогой машины, но зато я богата тем, что выбираю лучшие продукты и умею им радоваться. Я любуюсь домашним сливочным маслом, медленно перекатывая его пластинку во рту, ощущая сладость фермерского молока и легкую кислинку, присущую хорошему маслу. Я топлю это масло в чугунной кастрюле и с замирающим сердцем разливаю золотой жир по банкам, представляя как я буду жарить свежие фермерские яйца в этом масле, как белок будет потрескивать соприкасаясь с горячим маслом. И знаете, что самое прекрасное? Это богатство может себе позволить каждый!

Ведь речь не идет о деликатесах. Не про фуа гра и черную икру я вам тут рассказываю. А про то, что базовые и каждодневные продукты должны быть качественными. Живыми и настоящими. Про то, что мы должны такие продукты ценить и уметь им радоваться. Очень важно, чтобы нам не было безразлично, что мы едим. Чтобы мы думали о нашей планете, о здоровье, о людях, которые производят еду, о их труде, о животных, которых мы едим и о тех, кого мы кормим. Даже если вам трудно в это поверить, в этом действительно радость жизни. Хорошие продукты — это обыкновенное чудо, которое доступно нам каждый день.