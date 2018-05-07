Эксперты рассказали, как выбрать самое вкусное мороженое

Узнать о вкусе лакомства еще до его покупки поможет внешний вид молочного продукта.

По мнению экспертов Роскачества, хорошее мороженое на вид должно иметь плотную кремообразную консистенцию. На вкус молочный продукт должен обладать чистым и сладким вкусом, а в его текстуре не должно быть комочков жира или льда. Перед покупкой стоит внимательно изучить состав. Например, хороший пломбир должен содержать не менее 15% жира.

Сейчас эксперты ведомства оценивают продукцию 30 популярных марок. В отношении безопасности специалисты исследуют пломбир на микробиологические показатели: кишечную палочку, дрожжи и плесень. А также на наличие токсичных элементов (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть) и других недопустимых веществ. Также проанализируют массовую долю молочного жира и определят, есть ли в составе мороженого немолочные жиры.