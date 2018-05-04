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Роскачество рассказало, как определить самое вкусное мороженое
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Роскачество рассказало, как определить самое вкусное мороженое 

Российская Газета 48 минут назад
Фото: Российская Газета
Идеальное мороженое, согласно рекомендациям Роскачества, должно обладать чистым и сладким вкусом, плотной, кремообразной консистенцией, однородной структурой без комочков жира и льда.
Также Роскачество вскоре представит исследование 30 популярных марок мороженого. Планируется проверить пломбир в вафельном стаканчике на соответствие 30 параметрам качества и безопасности.
В первую очередь эксперты проанализируют массовую долю молочного жира и определят, есть ли в составе мороженого немолочные жиры. Пломбир, соответствующий стандартам Роскачества, должен содержать не менее 15% жира. Эксперты проверят мороженое на соответствие стандарту. В отношении безопасности специалисты проверят пломбир на микробиологические показатели: кишечную палочку, дрожжи и плесень. А также на наличие токсичных элементов (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть) и других недопустимых веществ.
Результаты исследования планируется опубликовать в конце мая на портале Роскачества.
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