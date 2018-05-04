Роскачество рассказало, как определить самое вкусное мороженое

Идеальное мороженое, согласно рекомендациям Роскачества, должно обладать чистым и сладким вкусом, плотной, кремообразной консистенцией, однородной структурой без комочков жира и льда.

Также Роскачество вскоре представит исследование 30 популярных марок мороженого. Планируется проверить пломбир в вафельном стаканчике на соответствие 30 параметрам качества и безопасности.

В первую очередь эксперты проанализируют массовую долю молочного жира и определят, есть ли в составе мороженого немолочные жиры. Пломбир, соответствующий стандартам Роскачества, должен содержать не менее 15% жира. Эксперты проверят мороженое на соответствие стандарту. В отношении безопасности специалисты проверят пломбир на микробиологические показатели: кишечную палочку, дрожжи и плесень. А также на наличие токсичных элементов (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть) и других недопустимых веществ.

Результаты исследования планируется опубликовать в конце мая на портале Роскачества.