Роскачество разработало рекомендации по выбору мороженого

МОСКВА, 4 мая. / ТАСС /. Эксперты Роскачества в преддверии летнего сезона разработали детальные рекомендации по выбору мороженого. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

"Идеальное мороженое, согласно повышенным стандартам Роскачества, должно обладать чистым и сладким вкусом, плотной, кремообразной консистенцией, однородной структурой (без ощутимых комочков жира и кусочков льда) и приятным запахом ванили", — отмечают эксперты.

В то же время специалисты Роскачества подчеркивают, что купить мороженое без стабилизаторов не получится. «Это естественные ингредиенты любого мороженого, они позволяют продукту держать форму. При производстве допускаются многие натуральные стабилизаторы и загустители, в том числе, камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401) и другие», — пояснили специалисты системы мониторинга качества. В Роскачестве уверяют, что этих добавок не стоит бояться, поскольку их содержание, как правило, находится на крайне низком уровне.

Тем потребителям, которых все равно настораживает наличие Е-добавок, Роскачество советует отдать предпочтение натуральным компонентам, таким как агар-агар или желатин.

Советы экспертов

Эксперты советуют также обратить внимание на название продукта — к примеру, мороженое с добавлением растительных жиров должно обозначаться производителем как «мороженое растительно-сливочное» или «мороженое с растительным жиром». При этом действенных способов обнаружить растительные жиры при покупке, по данным Роскачества, не существует. Мороженое с растительными жирами должно стоить значительно дешевле, так как вместо натуральных сливок в состав добавляются пальмовое или иные виды растительных жиров. Оно не несет угрозы здоровью, но отличается по вкусу и консистенции.

Важен и вес приобретаемой продукции, который должен быть указан в граммах, поскольку вся продукция измеряется специалистами именно в этой единице, а указание производителем объема миллилитрах не будет соответствовать ее фактической массе.

Говоря о требованиях к цвету и текстуре мороженого, эксперты Роскачества отмечают, что мороженое должно быть равномерно окрашено. «Оттенки белого» зависят от процента жирности: чем он выше, тем «желтее» цвет. «Если вы заметили, что мороженое с какой-либо добавкой неоднородного цвета — это может означать, что на производстве мороженую массу плохо перемешали с натуральной добавкой или красителем», — пояснили в Роскачестве.

Другим важным фактором является форма мороженого. «Если мороженое деформировано, есть вероятность, что был нарушен режим хранения или срок годности продукта на исходе. К окончанию безопасного для употребления периода мороженое начинает терять свою форму и „усыхает“, — объясняют эксперты.

Согласно их рекомендациям, для того, чтобы узнать, является ли приобретенное мороженое качественным, необходимо достать его из морозилки и отколоть кусочек. Если оно откалывается, значит, продукт качественный, в случае, если оно покрыто кристалликами льда — значит, оно проходило повторную заморозку и вкус у такого продукта уже испорчен.

Проверки Роскачества

Сейчас эксперты приступают к всероссийскому исследованию этого популярного продукта. Пломбир в вафельном стаканчике проверят на соответствие 30 параметрам качества и безопасности. В исследовании примут участие более 30 самых популярных брендов, присутствующих на российском рынке, в том числе продукция, произведенная в 20 регионах страны, включая торговые марки из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Республики Татарстан, Нижегородской и Самарской областей, Костромы, Краснодарского края и ряда других регионов РФ.

Специалисты Роскачества планируют проверить, в первую очередь, качественный состав мороженого. Как отмечается в сообщении, пломбир пройдет проверку на массовую долю молочного жира, количество сухих веществ, кислотность, взбитость и другие свойства продукта. Также эксперты определят, есть ли в составе мороженого немолочные жиры.

Жирность продукции всегда указывается в процентах на упаковке и влияет на наименование мороженого: для молочного не более 7,5%, сливочного от 8 до 11,5%, для пломбира от 12 до 20%, подчеркивают эксперты. Пломбир, соответствующий стандартам Роскачества, должен содержать не менее 15% жира и обладать насыщенным сливочным вкусом. Кроме того, мороженое отдельно проверят на степень окисления жировой фазы — анизидиновое и перекисное число, что является показателем свежести продукта.

В отношении безопасности, специалисты проверят пломбир на микробиологические показатели, например, наличие кишечной палочки, дрожжей и плесени, а также общее количество бактерий. Также будет изучено наличие токсичных элементов (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть), микотоксинов, пестицидов, радионуклидов и других недопустимых веществ. Результаты исследования будут доступны на портале Роскачества в конце мая.

По данным Роскачестве, рекомендованная норма употребления мороженого для взрослых — не более 3-4 раза в неделю, для детей — 2-3 раза в неделю.