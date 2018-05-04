Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от жирной пищи и пить чай в связи с жарой

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Потребность в энергии в жаркую погоду снижается, в связи с чем организму летом нужна менее калорийная пища — необходимо отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму. Приемы пищи желательно исключить в самое жаркое время дня, перенеся их на утро и вечер. В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса, кисло-молочных напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков, избегая употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков», — сообщили в пресс-службе.

Роспотребнадзоре рекомендовали для соблюдения питьевого режима выпивать до 1,5 литров жидкости в сутки. В службе также отметили, что резко увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы.

«Если почувствовали себя плохо, не занимайтесь самолечением, а немедленно обратитесь к врачу», — подчеркнул собеседник агентства.