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Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от жирной пищи и пить чай в связи с жарой
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Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от жирной пищи и пить чай в связи с жарой 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Особое блюдо
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства.
«Потребность в энергии в жаркую погоду снижается, в связи с чем организму летом нужна менее калорийная пища — необходимо отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму. Приемы пищи желательно исключить в самое жаркое время дня, перенеся их на утро и вечер. В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса, кисло-молочных напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков, избегая употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков», — сообщили в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре рекомендовали для соблюдения питьевого режима выпивать до 1,5 литров жидкости в сутки. В службе также отметили, что резко увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы.
«Если почувствовали себя плохо, не занимайтесь самолечением, а немедленно обратитесь к врачу», — подчеркнул собеседник агентства.
Ранее директор Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил Агентству «Москва», что температура воздуха в неделю, предшествующую Дню Победы, будет достигать 25 градусов, что выше климатических норм.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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