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В Приморье снизилась цена на курицу и яйцо
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В Приморье снизилась цена на курицу и яйцо 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В течение минувшей недели в супермаркетах Владивостока подешевело мясо птицы и яйцо, сообщает PRIMPRESS.
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