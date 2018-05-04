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В Приморье снизилась цена на курицу и яйцо
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В Приморье снизилась цена на курицу и яйцо
Primpress
1 час назад
Женский форум
Фото:
Primpress
В течение минувшей недели в супермаркетах Владивостока подешевело мясо птицы и яйцо, сообщает PRIMPRESS.
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