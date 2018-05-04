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Эксперты «Роскачества» создали рекомендации по выбору мороженого
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Эксперты «Роскачества» создали рекомендации по выбору мороженого 

Letidor.ru 39 минут назад
Фото: Letidor.ru
Идеальное мороженое должно иметь сладкий и чистый вкус, кремообразную и плотную консистенцию, однородную текстуру и приятный запах ванили. Покупатель не должен найти в нем ощутимых комочков жира или кусочков льда. Об этом говориться в новых рекомендациях по выбору мороженого, созданных специалистами «Роскачества». По их словам, при покупке продукта нужно смотреть на его упаковку и внешний вид.
Так, производитель должен обязательно указывать вес продукта не в миллилитрах, а в граммах. Кроме того, на упаковке обязательно печатаются называние мороженого и его состав. Если в продукте есть растительные жиры, то продавать его можно только с маркировкой «мороженое растительно-сливочное» или «мороженое с растительным жиром». Жирность продукта обычно указывается в процентах: для пломбира она должна составлять от 12 до 20%, для сливочного — от 8 до 11,5%, а для молочного мороженого — не более 7,5%.
Также эксперты советуют, по возможности, оценивать и внешний вид лакомства. Так, если мороженое деформировано, то условия или сроки его хранения могли быть нарушены. Продукт не должен быть покрыт кристалликами льда — значит, его замораживали повторно и вкус испорчен. Смотреть нужно и на цвет. Если цвет неоднородный, то мороженое могли плохо перемешать с красителем или натуральной добавкой на производстве.
Кстати, определить на глаз наличие растительных жиров в мороженом нельзя. Это могут сделать только эксперты в лаборатории. Угрозы здоровью растительный жир не несет, но такое мороженое обычно стоит дешевле и имеет не настолько приятный вкус, как изготовленное с помощью натуральных сливок.
Также в мороженом обязательно будут стабилизаторы. Они позволяют продукту держать форму. Разрешены такие натуральные стабилизаторы и загустители, как камедь рожкового дерева (Е410), альгинат натрия (Е401), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин и другие. Однако, если вы не любите Е-добавки, то обратите внимание на такие стабилизаторы, как агар-агар и желатин.
Кстати, детям стоит есть мороженое не более 2-3 раз в неделю. Взрослым это можно делать чуть чаще — 3-4 раза за 7 дней. Рекомендации от «Роскачества» были переданы журналистами РБК.
Фото: shutterstock.com
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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