«Роскачество» разработало рекомендации по выбору мороженого

В первую очередь, важен внешний вид этого продукта. Например, кристаллики льда на мороженом говорят о том, что оно подвергалось повторной заморозке. Идеальное мороженое должно обладать приятным запахом ванили, чистым и сладким вкусом, кремообразной, плотной консистенцией, однородной структурой — без ощутимых комочков жира и кусочков льда. Вес продукта должен быть указан в граммах, а не в миллилитрах. Жирность мороженого указывается в процентах Если в продукт добавлены растительные жиры, это должно быть указано на упаковке. Употреблять мороженое эксперты рекомендуют не чаще трех-четырех раз в неделю взрослым и не более двух-трех раз в неделю детям.