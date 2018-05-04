Ещё
«Роскачество» разработало рекомендации по выбору мороженого
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Роскачество» разработало рекомендации по выбору мороженого 

Авторадио 1 час назад
В первую очередь, важен внешний вид этого продукта. Например, кристаллики льда на мороженом говорят о том, что оно подвергалось повторной заморозке. Идеальное мороженое должно обладать приятным запахом ванили, чистым и сладким вкусом, кремообразной, плотной консистенцией, однородной структурой — без ощутимых комочков жира и кусочков льда. Вес продукта должен быть указан в граммах, а не в миллилитрах. Жирность мороженого указывается в процентах Если в продукт добавлены растительные жиры, это должно быть указано на упаковке. Употреблять мороженое эксперты рекомендуют не чаще трех-четырех раз в неделю взрослым и не более двух-трех раз в неделю детям.
Авторадио: последние новости
Девятиклассники будут сдавать устную речь Школьников обяжут сдавать зачет по ПДД Духи, блузки, пальто и табак промаркируют
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раздувшиеся губы Семенович ужаснули поклонников32
Какие сны могут указывать на проблемы с психикой
Женщина сделала себе соски в форме сердца
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях107
Названы 5 привычек, которые продлят жизнь2
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды
00:37
Джонни Депп принуждал охранников возиться с детьми
Звёзды
01:00
Анфиса Чехова показала, где у нее пупок
Звёзды
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
26:14
Опасность глазированных сырков: громкие скандалы
Еда
03:11
Опять за старое: Глюкоза выставила соски
Звёзды
03:35
Из чего на самом деле делают сыр
Еда
03:57
Названы вещи, о которых врут все девушки
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение