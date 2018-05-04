Супер-вода: 7 напитков, которыми можно утолить жажду этим летом

Даже американцы уже успели перейти со сладкой газировки на чистую бутилированную воду, а многие из нас по-прежнему не допивают заветные 1,5 л или вовсе заменяют живительную влагу офисным кофе. Без воды мы — не мы, это знают все, но как пить, если не хочется? Мы нашли 7 видов супер-воды, которой вам точно захочется утолить жажду

Даже американцы уже успели перейти со сладкой газировки на чистую бутилированную воду, а многие из нас по-прежнему не допивают заветные 1,5 л или вовсе заменяют живительную влагу офисным кофе. Без воды мы — не мы, это знают все, но как пить, если не хочется? Мы нашли 7 видов супер-воды, которой вам точно захочется утолить жажду этим летом. Cocola

На кокосовом масле мы жарим, кокосовым маслом мы увлажняем тело, кокосовым молоком мы заменяем молоко животного происхождения, — кажется, этот орех родом с тропических островов сегодня заполонил все возможные ниши потребительского рынка, поэтому неудивительно, что он проник даже в воду. Кокосовую воду Cocola производят из молодых зеленых кокосов, произрастающих на экологически чистых плантациях Въетнама. Ее главный козырь по сравнению с простой водой — это не только слегка карамельный вкус, но и бесчисленное содержание природных витаминов, среди которых ключевыми являются калий и магний. За счет последних микроэлементов кокосовая вода — это отличное завершение тренировки или долгого рабочего дня. Мгновенное восстановление сил — вот, одна из причин, почему эту воду дают во время марафонов или велогонок.

Mastiqua

Знатоков кондитерского искусства вода с мастикой может смутить, однако на деле это настоящая супер-вода с более чем 4 тыс. -летней историей. Мастику или смолу мастикового дерева начали смешивать с водой еще в Древнем Египте для того, чтобы дополнительно ее очистить и добавить вкуса. Позднее такая вода перекочевала в Древнюю Грецию, где в медицину и косметологию ее внедрил сам Гиппократ. Сегодня найти древнейший аналог природной очищенной воды можно у греческой компании Mastiqua, которая производит воду в газированном и негазированном вариантах.

Antipodes

«Героями события должны быть вино и еда, а не бутылка с водой», — говорят производители одной из самой чистой воды в мире Antipodes. Главный принцип этой эко-воды родом из Новой Зеландии заключается в чистоте, простоте и ненавязчивости. В основе — артезианская вода с очень низким естественным уровнем минеральности, которая в основном состоит из диоксида кремния. Это делает Antipodes идеальной столовой водой для любого случая. Для приверженцев всего с приставкой эко есть еще один неоспоримый аргумент в пользу употребления — способ бутилирования воды исключает выброс углекислого газа в атмосферу.

blk.

Тренд на черные бургеры остался в далеком 2017-м и сегодня считается глубоким мейнстримом, чего, конечно, не скажешь о черной воде. Вода blk., добываемая из канадских родников, не должна настораживать вас своим цветом. Такой оттенок приобретается за счет добавления в воду фульвовых микрэлементов (фульвокислот), благодаря которым она обогащается электролитами, микроэлементами и сбалансированным уровнем pH, который крайне важен для оптимального кислотно-щелочного баланса в организме. В общей сложности в одной бутылочке blk находятся рекордные 77 минералов и 18 аминокислот, которые при попадании в организм сотворят с вами нечто невероятное: густые волосы, чистая кожа и отличный метаболизм.

Chlorella от Be.Live.Organic

Мы привыкли, что морские водоросли можно есть — салат чука, прости его грешного. Но как насчет того, чтобы водоросли пить? Если для вас это звучит пугающе, то это значит только одно — вы еще не слышали про органический и фантастический напиток Chlorella, который делается из одноименной одноклеточной водоросли. Хлорелла живет и здраствует на Земле уже более 2 млрд лет. За свой длинный жизненный путь она успела побывать в космосе, где помогала обеспечивать астронавтам должный запас кислорода; помочь советским аграриям на полях кукурузных; а также побыть в роли биологически активной добавки к пище американцев и японцев. Однако стать такой, какой мы знаем ее сейчас, она смогла только в конце 90-х гг. благодаря российскому биологу Н. И. Богданову, который открыл новый способ ее выращивания и дальнейшей переработки, не нарушающей ее биохимического состава. По словам производителей, попадая в организм человека, напиток на основе хлореллы бьет сразу по трем фронтами: очищение (в том числе после переедания или похмелья), питание клеток и стимулирование основных функций организма (улучшение пищеварения, повышение иммунитета). В составе Chlorella от Be.Live.Organic только артезианская вода и сама водоросль, поэтому это 100%-нтно органический продукт, который фактически создан природой, с минимальным участием человека.

Enhel

О главной новинке на рынке воды — воде, обогащенной минеральным водородом, — сегодня не слышал только ленивый или тот, кто не листает ленты Инстраграма селебрити и блогеров, которым здорово заплатили за рекламу чудо-продукта. Инновационная вода Enhel признана лучшим антиоксидантом и эффективным средством по омоложению клеток организма. Секрет прост: сам водород — это и есть антиоксидант, а за счет того, что он представляет собой микроскопическую молекулу, его проникновение в клетки организма становится почти мгновенным. Производитель обещает, что такая вода восстанавливает организм, нейтрализует токсичные свободные радикалы, а также снижает уровень сахара, холестерина и само собой — омолаживает.

Жизнь 10в9

Вечная борьба добра и зла — это то же самое, что и вечная борьба злых бактерий и добрых. Первых в условиях мегаполиса у нас предостаточно, а вот вторых всегда мало. Дать шанс на жизнь добрым бактериям решили производители воды с пробиотиками «Жизнь 10в9». В основе — закваска из лактобактерий, кефирного грибка, молочнокислых стрептококков, лактосбраживающих дрожжей и бифидобактерий и растительная основа из настоев самых разных плодов и растений. Главное, что обеспечивает полную усваиваемость полезных микроэлементов напитка, — это ферментация. В результате мы получаем укрепление иммунитета, снятие усталости и чувства сонливости. Чтобы получить желаемый эффект, такой напиток лучше употреблять в течение 2-х недель. Впрочем, палитра вкусов «Жизнь 10в9» позволяет это сделать без усилий, а даже с интересом и вкусовым азартом. В ассортименте — каркаде, барбарис, облепиха, брусника-клюква, сенча-эстрагон и др.

Фото: lifedrinks, Instagram/gorodsad/azbukavkusa/foodmarketmoscow, Facebook/Antipodes/Blk.Russia/Бионапиток-суперфуд с живой микроводорослью хлорелла Be.Live.Organic, Pixabay/Sponchia