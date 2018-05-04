Необычные блюда из яиц, которые вы еще не пробовали

Во многих странах завтрак начинается с омлета или яичницы. Диетологи считают яйца одним из лучших продуктов для утреннего приема пищи. Богатый белком продукт обеспечивает организм мощным энергетическим запасом, за счет чего можно надолго победить чувство голода. В основном яйца жарят и варят вкрутую или всмятку. Даже с натяжкой такое меню нельзя назвать богатым. И рано или поздно оно вам надоест, если, конечно, его не разнообразить. Блюда из яиц можно приготовить и подать множеством способов. В арсеналах шеф-поваров есть огромное количество вариаций, из которых мы выбрали 8 идей, как лучше всего это сделать.

— Скрэмбл по рецепту Эндрю Кармеллини —

Ингредиенты на 2 порции:

6 больших яиц, взбить 1/4 чашка + 2 ст.л. жирных сливок 1 ст.л. сливочного масла 110 гр. копченого лосося, нарезать кусочками толщиной 0,5 см. Икра, тонко нарезанная петрушка и сметана для подачи Тосты или бейглы для подачи Кошерная соль

Приготовление:

В средней сковороде смешать взбитые яйца с густыми сливками и 1/2 столовой ложки сливочного масла. Готовить яйца на умеренно слабом огне, взбивая их постоянно, пока не образуются комочки, от 5 до 7 минут. Снять сковороду с огня.

Аккуратно перемешать оставшиеся 1/2 столовой ложки сливочного масла с яйцами и приправить их слегка солью. На тарелку выложить тост, сверху скрэмбл. Дополнить рыбой, икрой, петрушкой и сметаной и подавать.

— Омлет тортилья по рецепту Хайди Суонсон —

Ингредиенты на 1 порцию:

2 ст.л. сметаны Щепотка молотого кумина 1 ч.л. оливкового масла 2 больших яйца, взбить 1 кукурузная лепешка тортилья 3 ст.л. тертого пармезана Рубленый лук и зеленые оливки без косточек для подачи Кошерная соль

Приготовление:

В маленькой миске смешать сметану с кумином, приправить солью. В сковороде диаметром 15 см. разогреть оливковое масло. Добавить яйца и готовить на умеренном огне без помешивания, пока они не затвердеют по краям, около 1 минуты. Положить лепешку на яйца, аккуратно надавить и готовить, пока яйца не схватятся, около 2 минут. Перевернуть яйца и лепешку и посыпать половиной сыра. Продолжать готовить еще около 2 минут до румяной корочки. Выложить тортилью на тарелку. Дополнить оставшимся сыром и зеленым луком и оливками. Подавать с ложкой сметаны, приправленной кумином.

— Куриный хэш с жареным яйцом по рецепту Джонатана Ваксмана —

Ингредиенты на 4 порции:

2 ст.л. сливочного масла 2 ст.л. оливкового масла 1 чашка мелко нарезанного зеленого сладкого перца 3/4 чашки мелко нарезанного лука 2 больших халапеньо, удалить семена и измельчить 2 зубчика чеснока, измельчить 1/2 ч.л. мелко нарезанного тимьяна Кошерная соль Свежемолотый перец 1 большой печеный картофель, нарезать кубиками 2 чашки нарезанной или измельченной приготовленной курицы 4 больших яйца Тертый пармезан для подачи

Приготовление:

В большой чугунной сковороде распустить сливочное масло в оливковом. Добавить зеленый перец, лук, чеснок, халапеньо, тимьян и по щедрой щепотке соли и перца. Жарить на умеренном огне, помешивая, до мягкости и легкого изменения цвета, около 7 минут. Добавить картофель и курицу и придавить смесь лопаткой. Готовить на сильном огне до появления корочки на дне, около 5 минут. Периодически переворачивать хэш и готовить до румяной корочки с другой стороны, от 3 до 5 минут.

Ложкой сделать 4 углубления. Разбить в каждое по яйцу, посолить и поперчить. Накрыть сковороду и готовить на умеренном огне, пока белки не схватятся, около 4 минут. Посыпать хэш тертым сыром и подавать.

— Тортилья суп по рецепту Молли Йе —

Ингредиенты на 4-6 порций:

1/4 чашки оливкового масла 1 средняя луковица, мелко нарезать 2 болгарских перца, мелко нарезать 1 халапеньо, удалить семена и нарезать 1 зубчик чеснока, измельчить 1 ст.л. порошка чили 1 ст.л. кумина 1 ч.л. несладкого какао-порошка 1/2 ч.л. орегано 1/2 ч.л. паприки 1/2 ч.л. кайенского перца Щепотка измельченного красного перца 1/2 ч.л. кошерной соли 450 гр. свиных колбасок, удалить пленку Одна 800 гр. банка нарезанных помидоров 4 чашки куриного бульона Растительное масло для жарки Шесть кукурузных лепешек, разрезать 2 дольки лайма + для подачи 4 больших яйца, слегка взбить 3/4 чашки свежих кукурузных зерен Нарезанный авокадо Сметана Свежая кинза Измельченный сыр монтерей джек или кесо бланко Свежемолотый черный перец

Приготовление:

Нагреть оливковое масло в большой кастрюле. Добавить лук и перец и готовить, помешивая, на умеренно высоком огне, пока лук не станет мягким и прозрачным, 5-7 минут. Добавить халапеньо и чеснок и готовить 1 минуту. Выложить порошок чили, кумин, какао, орегано, паприку, кайенский перец, красный перец, соль, черный перец и колбаски. Готовить, разбивая колбаски деревянной ложкой, пока колбаски не подрумянятся, около 7 минут.

Добавить помидоры и куриный бульон, довести до кипения. Уменьшить огонь, продолжать варить в течение 20 минут. Тем временем в сковороду на высоту 1 см. налить растительное масло и разогреть. Обжарить партиями полоски тортильи в течение 3 минут до хрустящей корочки. Выложить на бумажное полотенце и сразу же посыпать солью и выжать лайм.

Увеличить огонь и довести суп до кипения, ложкой закрутить в бульоне воронку и влить в нее яйца. Продолжать мешать, пока яйца не сварятся, около 30 секунд. Добавить кукурузу. Разлить суп по тарелкам, добавить тортилью, кубики авокадо, сметану, свежую кинзу и измельченный сыр.

— Скрэмбл с зеленым луком по рецепту Хью Ачесона —

Ингредиенты на 2 порции:

4 больших яйца 1 ст.л. воды 1 ст.л. сливочного масла 4 зеленых лука, тонко нарезать 1/4 ч.л. кошерной соли Свежемолотый перец

Приготовление:

В средней миске смешать яйца с водой, солью и щедрой щепоткой перца. В небольшом сковороде растопить сливочное масло. Добавить зеленый лук и жарить на умеренном огне, помешивая, до мягкости, около 4 минут. Добавить яйца, готовить на умеренно слабом огне, помешивая, до образования небольших комочков, около 2 минут.

— Шакшука по рецепту Майкла Энтони —

Ингредиенты на 4 порции:

3 ст.л. оливкового масла 110 гр. бекона, измельчить 1 средняя луковица, измельчить 4 зубчика чеснока, измельчить 1 большой пучок мангольда, стебли измельчить, листья оставить целыми 4 чашки готового томатного соуса 1 ч.л. сушеного базилика 8 больших яиц 3 ст.л. тертого пармезана 1/4 чашки тонко нарезанных листьев петрушки Щепотка измельченного красного перца Кошерная соль Свежемолотый черный перец

Приготовление:

Разогреть духовку до 175 °C. В большой жаростойкой сковороде разогреть оливковое масло. Добавить бекон, лук, чеснок и стебли мангольда и жарить на умеренном огне, помешивая, пока стебли не смягчатся, около 5 минут. Добавить томатный соус, сушеный базилик и красный перец и тушить, пока соус не загустеет, около 15 минут. Приправить солью и перцем.

Тем временем в большой кастрюле с подсоленной кипящей водой, бланшировать листья мангольда в течение 3 минут. Слить воду и дать листьям немного остыть. Отжать излишек воды. Сформировать из листьев небольшие кучки и выложить их в соус.

Между листьями мангольда разбить яйца. Переставить сковороду в духовку и выпекать от 12 до 15 минут, пока яичные белки не схватятся, а желток не станет полужидким.

Посыпать блюдо сыром и дать постоять 5 минут. Посыпать свежей петрушкой и подавать.

— Яйца пашот по рецепту Жан-Жоржа Вонжериште —

Ингредиенты на 4 порции:

Четыре ломтиками хлеба толщиной около 1 см. Оливковое масло для смазывания 1/4 чашки тертого пармезана 4 куска тонко нарезанного копченого лосося 4 больших яйца

Приготовление:

Разогреть духовку до 220 °C. Заполнить среднюю кастрюлю водой и довести до кипения. Положить хлеб на противень, смазать маслом. Выпекать в течение 8 минут или до хрустящей корочки. Посыпать сверху пармезаном и выпекать еще около 2 минут или пока сыр не расплавится.

Когда вода в кастрюле закипит, уменьшить огонь до умеренно низкого. По одному за раз разбить яйца в небольшое сито, процедите через него лишний белок. Затем опустить сито в слабо кипящую воду и варить около 3-4 минут. Аккуратно выложить яйца на бумажные полотенца и осторожно промокнуть насухо. Положить тосты на подогретую тарелку, сверху выложить лосось и яйца.

— Булочка с яйцом по рецепту Джастина Чаппле —

Ингредиенты на 12 порций:

12 крупных яиц 170 гр. тонко нарезанного запеченного окорока 1 чашка нарезанных трав (петрушка, эстрагон и лук) 1 ст.л. свежего лимонного сока 12 булочек, разрезать на две части и слегка обжарить Кошерная соль Перец

Приготовление:

Разогреть духовку до 175 °C. Налить по 1 столовой ложке воды в каждую формочку для маффина. Разбить в формочки яйца и приправить солью и перцем. Выпекать яйца для 13-15 минут, пока белки не схватятся, а желтки еще будут жидкими. Шумовкой выложить яйца на тарелку.

В сковороде на умеренном огне обжарить около 2 минут окорок. В маленькой миске смешать травы с лимонным соком и приправить солью и перцем.

Выложить булочки разрезанной стороной вверх на тарелки. Дополнить ветчиной, яйцами и зеленью.