Фрукты, которые поражают неслыханной ценой

В холодильнике любого человека обязательно обнаружатся овощи и фрукты. Они входят в рацион даже тех людей, кто не придерживается принципов здорового питания. В нашей стране в магазинах представлены привычные виды — помидоры и огурцы, яблоки и сливы, хотя при желании можно найти и что-то экзотическое. А как насчёт того, чтобы полакомиться чем-то безумно дорогим? Например:

1. Дыня «Юбари». Есть мнение, что эта аппетитная дыня с тонкой кожурой о сочной оранжевой мякотью — самая дорогая дыня. Растёт она на острое Хоккайдо в Японии. Однажды на аукционе пара плодов ушла за 27 000 долларов.

2. Ананасы из Корнуолла. Этим тропическим плодом нас не удивить, однако корнуолльские ананасы, выращиваемые в британском ботаническом саду в северных широтах, — это экзотика, которая обойдётся в 1 500 долларов за штуку.

3. Виноград «Руби Романс». Сорт вывели японцы, подойдя к этому со всей строгостью. 30 виноградин идеальной формы на одной грозди с невероятно сладким вкусом — так выглядит продающаяся в среднем за 65 долларов упаковка. А вот аукционная цена «Руби Романс» поднимается до нескольких тысяч долларов.