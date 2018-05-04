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Фрукты, которые поражают неслыханной ценой
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Фрукты, которые поражают неслыханной ценой 

Рамблер 1 час назад
В холодильнике любого человека обязательно обнаружатся овощи и фрукты. Они входят в рацион даже тех людей, кто не придерживается принципов здорового питания. В нашей стране в магазинах представлены привычные виды — помидоры и огурцы, яблоки и сливы, хотя при желании можно найти и что-то экзотическое. А как насчёт того, чтобы полакомиться чем-то безумно дорогим? Например:
1. Дыня «Юбари». Есть мнение, что эта аппетитная дыня с тонкой кожурой о сочной оранжевой мякотью — самая дорогая дыня. Растёт она на острое Хоккайдо в Японии. Однажды на аукционе пара плодов ушла за 27 000 долларов.
2. Ананасы из Корнуолла. Этим тропическим плодом нас не удивить, однако корнуолльские ананасы, выращиваемые в британском ботаническом саду в северных широтах, — это экзотика, которая обойдётся в 1 500 долларов за штуку.
3. Виноград «Руби Романс». Сорт вывели японцы, подойдя к этому со всей строгостью. 30 виноградин идеальной формы на одной грозди с невероятно сладким вкусом — так выглядит продающаяся в среднем за 65 долларов упаковка. А вот аукционная цена «Руби Романс» поднимается до нескольких тысяч долларов.
Женский форум
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