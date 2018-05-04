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Хотите помнить сны? Принимайте витамин В6!
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Хотите помнить сны? Принимайте витамин В6! 

Доктис 1 час назад
Витамин В6 помогает запоминать сны, обнаружили австралийские исследователи из университета Аделаиды.
Исследование австралийцев, опубликованное в журнале Perceptual and Motor Skills, охватило 100 добровольцев, которые в течение пяти дней непосредственно перед отходом ко сну принимали высокую дозу витамина В6 — 240 мг — либо плацебо. До эксперимента большинство участников редко запоминали свои сны, но к шестому дню практически все, кто принимал витамин, заявили, что эта способность у них заметно улучшилась. Как они отмечали, сны становились более ясными, их теперь было легче запоминать, и фрагменты увиденного ночью не терялись в течение дня. «Жду не дождусь, когда можно будет лечь в постель и посмотреть сон!» — признавались некоторые.
«Сны участников стали более осознанными, — говорит автор исследования доктор Денхольм Эспи. — У осознанных сновидений, когда мы знаем, что спим, но продолжаем видеть сон, много преимуществ. Например, с их помощью можно побеждать ночные кошмары, лечить фобии, решать творческие задачи, даже улучшать моторику и реабилитироваться после физических травм. И первый шаг к осознанным сновидениям — это умение регулярно запоминать свои сны. Похоже, витамин В6 может стать в этом хорошим помощником».
Из продуктов уровень витамина В6 высок в зерновых, бобовых, бананах и авокадо, шпинате и картофеле, а также молоке, сыре, яйцах, красном мясе, печени и рыбе. Ученые считают, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, возможно ли достичь лучшего запоминания снов с помощью одной лишь диеты.
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