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Диетологи назвали лучшие продукты для снижения аппетита
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Диетологи назвали лучшие продукты для снижения аппетита 

МедикФорум 21 минуту назад
Фото: МедикФорум
Ученые не устают напоминать, что правильное питание отражается на хорошей физической форме. Специалистами в области диетологии был составлен список наиболее эффективных в деле понижения аппетита продуктов, об этом сообщил «Ридус». Этот перечень продуктов, подавляющих чувство голода, возглавила красная рыба.
«Красная рыба насыщена протеинами и жирными кислотами омега-3. Ее употребление превосходно утоляет голод, при этом организм получает целый ряд необходимых ему минералов и микроэлементов», — рассказали эксперты по питанию.
Другой продукт для купирования аппетита — авокадо. За счет повышенного содержания жиров и олеиновой кислоты авокадо может заменять тяжелую для организма пищу, например, жареные блюда, торты. Также в список подавляющих аппетит продуктов вошел кофе. Ученые подтверждают: кофе активизирует жировой метаболизм и позволяет уменьшить количество съедаемой пищи. Куриные яйца надолго подавляют чувство голода, это незаменимый продукт для тех, кто худеет. В яйцах содержится много белка, причем в такой форме, которая хорошо усваивается организмом. Помимо того диетологи рекомендуют регулярно употреблять натуральные кисломолочные продукты с невысокой жирностью — йогурты, кефир, ряженка и т.д. Это тоже отличные источники белка для организма, которые не вызывают проблем с усвоением. Понизить потребность в жирной пище хорошо помогает шпинат. Его употребление улучшает энергетический обмен.
Также полезными для долгого насыщения оказались еще несколько продуктов, их эффект прокомментировали эксперты: «Высокий уровень капсаицина в красном перце делает его эффективным средством для расщепления жиров. Имбирь и чечевица борются с воспалительными процессами в организме, улучшают иммунитет и избавляют организм от чувства голода. Овсяная крупа содержит пищевые волокна и понижает объем употребляемых калорий».
Ранее МедикФорум писал о том, что учеными была установлена опасность недобора в рационе человека углеводов. Нехватка этих нутриентов, от которых часто отказываются худеющие люди, ведет к развитию разных проблем со здоровьем, заявили специалисты.
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