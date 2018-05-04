Диетологи назвали лучшие продукты для снижения аппетита

Ученые не устают напоминать, что правильное питание отражается на хорошей физической форме. Специалистами в области диетологии был составлен список наиболее эффективных в деле понижения аппетита продуктов, об этом сообщил «Ридус» . Этот перечень продуктов, подавляющих чувство голода, возглавила красная рыба.

«Красная рыба насыщена протеинами и жирными кислотами омега-3. Ее употребление превосходно утоляет голод, при этом организм получает целый ряд необходимых ему минералов и микроэлементов», — рассказали эксперты по питанию.

Другой продукт для купирования аппетита — авокадо. За счет повышенного содержания жиров и олеиновой кислоты авокадо может заменять тяжелую для организма пищу, например, жареные блюда, торты. Также в список подавляющих аппетит продуктов вошел кофе. Ученые подтверждают: кофе активизирует жировой метаболизм и позволяет уменьшить количество съедаемой пищи. Куриные яйца надолго подавляют чувство голода, это незаменимый продукт для тех, кто худеет. В яйцах содержится много белка, причем в такой форме, которая хорошо усваивается организмом. Помимо того диетологи рекомендуют регулярно употреблять натуральные кисломолочные продукты с невысокой жирностью — йогурты, кефир, ряженка и т.д. Это тоже отличные источники белка для организма, которые не вызывают проблем с усвоением. Понизить потребность в жирной пище хорошо помогает шпинат. Его употребление улучшает энергетический обмен.

Также полезными для долгого насыщения оказались еще несколько продуктов, их эффект прокомментировали эксперты: «Высокий уровень капсаицина в красном перце делает его эффективным средством для расщепления жиров. Имбирь и чечевица борются с воспалительными процессами в организме, улучшают иммунитет и избавляют организм от чувства голода. Овсяная крупа содержит пищевые волокна и понижает объем употребляемых калорий».

Ранее МедикФорум писал о том, что учеными была установлена опасность недобора в рационе человека углеводов. Нехватка этих нутриентов, от которых часто отказываются худеющие люди, ведет к развитию разных проблем со здоровьем, заявили специалисты.