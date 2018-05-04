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Косино-ухтомцы прослушали лекцию по здоровому питанию
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Косино-ухтомцы прослушали лекцию по здоровому питанию 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В Косинском детском морском клубе прошла встреча со специалистом по здоровому питанию Андреем Пильгуном. 2 мая жители района Косино-Ухтомский узнали много увлекательной и полезной информации. Андрей Пильгун рассказал о воде, об очищении организма. Консультант протестировал местную воду и подарил слушателям воду из источника Серафима Саровского в Дивееве.
Кроме того, участники встречи смогли попробовать полезные продукты. Им понравился хлеб с отрубями, сыр, льняное масло холодного отжима, которое не проходило термическую и химическую обработку.
Также слушателям было интересно придумать название для нового сыра, который Андрей Анатольевич делает сам.
Закончилась эта интересная беседа концертом, который был посвящен предстоящему празднику Великой Победы. Исполнителем песен советских композиторов о войне стал Андрей Пильгун.
Отметим, что 27 мая в Косинском морском клубе выступит группа Андрея Пильгуна «Добры молодцы».
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