Как приготовить лучшее какао

Какао… Для многих это слово значит не меньше, чем кофе или чай. Такие люди не представляют свою жизнь без этого напитка.

Есть две большие категории: обычный недорогой какао и более «сложный» горячий шоколад. Однако выбор куда шире, чем может показаться на первый взгляд. Современная пищевая промышленность готова предоставить нам множество какао-напитков с самыми разными добавками. Это может быть, например, ваниль или какие-нибудь витамины.

Увы, даже насыщенное ароматизаторами какао может получиться пресным и безвкусным. И дело тут не в плохом производителе (хотя такие, конечно, тоже есть). Просто не каждый человек умеет правильно готовить напиток. У многих какао получается с комочками, которые выглядят совсем не аппетитно и мешают ощутить вкус.

Как сделать так, чтобы какао было вкусным? Посмотрите наше видео и сами узнаете!