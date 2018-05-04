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Кейтеринг аэропорта Курумоч перешел на новое меню
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Кейтеринг аэропорта Курумоч перешел на новое меню 

Волга Ньюс 1 час назад
Для бизнес-класса к традиционными горячим блюдам из рыбы, мяса и птицы предлагаются новинки: тальята из филе говядины с грибными соусом, индейка су-вид, фетучини с соусом песто, на завтрак — азиатский омлет с угрем и гренки с ягодами и миндалем.
Для пассажиров эконом-класса в обновленное меню вошли такие блюда как филе рыбы, запеченное с томатами, говядина тушенная в сливках, куриное филе с овощами и пр. Подготовлено особое меню для маленьких гурманов.
Новое меню уже доступно для заказа авиакомпаниями для своих пассажиров и экипажей. Кейтеринговая служба международного аэропорта Курумоч сотрудничает со всеми крупнейшими российскими авиакомпаниями, выполняющими регулярные и чартерные рейсы из Самары. В сутки это подразделение аэропорта выпускает до 3,5 тысяч рационов бортового питания. Как правило, авиакомпания по договору с аэропортом выбирает за пассажира ассортимент бортового питания, однако ряд перевозчиков предоставляет возможность пассажирам самим заранее определиться с меню, еще на стадии бронирования авиабилета.
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