Кейтеринг аэропорта Курумоч перешел на новое меню

Для бизнес-класса к традиционными горячим блюдам из рыбы, мяса и птицы предлагаются новинки: тальята из филе говядины с грибными соусом, индейка су-вид, фетучини с соусом песто, на завтрак — азиатский омлет с угрем и гренки с ягодами и миндалем.

Для пассажиров эконом-класса в обновленное меню вошли такие блюда как филе рыбы, запеченное с томатами, говядина тушенная в сливках, куриное филе с овощами и пр. Подготовлено особое меню для маленьких гурманов.

Новое меню уже доступно для заказа авиакомпаниями для своих пассажиров и экипажей. Кейтеринговая служба международного аэропорта Курумоч сотрудничает со всеми крупнейшими российскими авиакомпаниями, выполняющими регулярные и чартерные рейсы из Самары. В сутки это подразделение аэропорта выпускает до 3,5 тысяч рационов бортового питания. Как правило, авиакомпания по договору с аэропортом выбирает за пассажира ассортимент бортового питания, однако ряд перевозчиков предоставляет возможность пассажирам самим заранее определиться с меню, еще на стадии бронирования авиабилета.