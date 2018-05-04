Омлет с угрем и ягоды с миндалем: Курумоч перешел на летнее меню

Кейтеринг международного аэропорта Курумоч перешел на летнее меню бортового питания для путешественников бизнес— и экономклассов, а также членов экипажей. В обновленный ассортимент вошли около 300 наименований блюд.

— Для бизнес-класса к традиционными горячим блюдам из рыбы, мяса и птицы предлагаются новинки: тальята из филе говядины с грибными соусом, индейка су-вид, фетучини с соусом песто, на завтрак — азиатский омлет с угрем и гренки с ягодами и миндалем.

Для пассажиров экономкласса в летнее меню этого года вошли такие блюда как филе рыбы, запеченное с томатами, говядина, тушеная в сливках, куриное филе с овощами и пр. Подготовлено особое меню для маленьких гурманов, — рассказали в пресс-службе самарской аэрогавани.

Кейтеринговая служба международного аэропорта Курумоч сотрудничает со всеми крупнейшими российскими авиакомпаниями, выполняющими регулярные и чартерные рейсы из Самары. В сутки это подразделение аэропорта выпускает до 3,5 тысячи рационов бортового питания. Как правило, авиакомпания по договору с аэропортом выбирает за пассажира ассортимент бортового питания, однако некоторые перевозчики предоставляет возможность пассажирам самим заранее определиться с меню, еще на стадии бронирования авиабилета.