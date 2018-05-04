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Травяной чай назвали суперсредством для похудения
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Травяной чай назвали суперсредством для похудения 

МедикФорум 38 минут назад
Фото: МедикФорум
Если вы усиленно пытаетесь похудеть, то попробуйте пить травяной чай. Ученые выяснили, что этот напиток в два раза более эффективен при сжигании калорий, по сравнению с обычным чаем. Наука уже давно установила, что чашка горячего чая помогает в борьбе с лишним весом. Однако употребление чая может быть даже ещё более эффективным в деле похудения, если вы выберете травяной напиток. Швейцарские ученые выяснили, что в этом случае сжигается в два раза больше калорий, по сравнению с традиционным чёрным или зеленым чаем. Авторы исследования советуют употреблять не горячий, а холодный травяной чай, являющийся более эффективным. Данный напиток, как показали наблюдения, усиливает скорость сжигания калорий в состоянии покоя. Этот показатель крайне важен в деле борьбы с лишним весом. Чем выше данная скорость, тем больше калорий сгорает. Исследователи из Университета Фрибура также выяснили, что холодный чай обеспечивает процесс окисления жира, в ходе которого сам жир сгорает ради выделения энергии. Также наблюдения с участием 23 добровольцев продемонстрировали, что травяной чай снижает метаболическую нагрузку на сердце. Получено еще одно доказательство того, что употребление чая полезно для здоровья и в плане борьбы с лишним весом. Ранее было доказано, что чай уменьшает риск глаукомы. Участники эксперимента употребляли по 500 мл травяного чая с температурой напитка в 3С ежедневно, а затем тот же самый чай, но уже нагретый до температуры в 55С. Обе версии содержали кофеин. Исследователи оценивали уровень сердцебиения и кровотока, артериального давления, поглощения кислорода и окисления жира у добровольцев в течение 90 минут после употребления напитка. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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