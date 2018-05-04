Коньяк после виски: что будет с организмом

Для большинства людей бокал виски и или коньяка абсолютно идентичны, ведь жидкости в них внешне похожи и обе являются крепким благородным алкоголем. Это все так, но между этими напитками большая разница и не только во вкусовых ощущениях. А что будет если выпить коньяк после виски?

Что представляет собой коньяк

Технология производства этого напитка была изобретена еще в XVII веке, во Франции и мало изменилась. Из определенных белых, розовых, а иногда и некоторых красных сортов винограда путем брожения получается виноматериал, который затем дистиллируется по строгой методике, чтобы жидкость на выходе была не слабее сорока и не крепче сорока двух градусов. Затем молодой коньяк отправляется дозревать в дубовых бочках и чем дольше он там хранится, тем изысканнее получается вкус напитка. Обычно он имеет богатые, мягкие и бархатистые нотки, которые принято вдыхать перед употреблением жидкости. Проглоченная на голодный желудок она действует, как импульс электрического тока, пронизывающее все тело снизу вверх и заставляя приятно кружиться голову.

Что собой представляют виски

Родиной этого напитка называют Шотландию и Ирландию и первые подтвержденные письменные упоминания о производстве виски относят к началу XV века. Для приготовления основного материала традиционно используются зерновые — ячмень, рожь, пшеница, кукуруза, что-то одно из этих культур, или наоборот, специально смешиваются разные виды зерна. Затем забродившее сусло также подвергается перегонке и порой не один раз. Далее жидкость тоже выдерживается в дубовых бочках и в итоге получается напиток, крепостью от тридцати двух до пятидесяти градусов. Виски традиционно имеют резкий, насыщенный, брутальный вкус и общий плавный согревающий эффект.

Похмельные и другие последствия

Поскольку для производства виски и коньяка используются разные материалы, то и реакции в организме на эти жидкости, при одинаковом их употреблении, будут все-таки отличаться. Этот вопрос изучался и с научной точки зрения. Так, в частности, в начале 2000-х годов, в НИИ наркологии Минздрава РФ под руководством токсиколога Владимира Нужного проводился сравнительный эксперимент по влиянию на организм человека не только водки, но коньяка и виски. Темные напитки, к которым относятся два последних, обладают микропримесями, остающимися после процесса дистилляции и хранения, и многие из них наделены как ядовитыми, так и полезными свойствами. Например, дубильные вещества, которые и коньяк и виски получают из структуры дубовых бочек, позитивно влияют на сосудистую систему человека, а значит, чем дольше напитки в них находятся, тем они лучше. Но при этом, сивушные масла и эфиры, остающиеся в виски и после двойной дистилляции, в большом количестве способны вызвать серьезную интоксикацию в человеческом организме. Однако, благодаря в том числе их компонентам, виски имеют более продолжительный пьянящий эффект, чем, например, коньяк, выпитый в таком же количестве и равнозначный по градусной характеристике.

К тому же, Владимир Нужный подтвердил другой вывод, сделанный еще в 1980-х годах доктором медицинских наук, профессором и фармакологом Израилем Брехманом. Все алкогольные напитки, произведенные на основе винограда, в том числе и коньяк, менее опасны для организма именно благодаря продуктам своего распада. В отличие, от подверженых брожению зерновых, на которых базируется приготовление водки и виски, виноградные компоненты активно тормозят переработку алкоголя в организме, в итоге в него меньше попадает ядовитых веществ и похмелье после выпитого коньяка, по сравнению с виски, осуществляется значительно легче и проходит быстрее.

Так что же произойдет, если выпить коньяк после виски?

Если оба напитка близки или равнозначны по градусам и по употребленному количеству, то эффект будет весьма интересный. Ведь, как выяснили ученые, виски, благодаря своему составу, дольше удерживают эффект опьянения, но и похмелье у этого напитка сильнее и продолжительнее, чем у коньяка. Соответственно, оказавшись первой в организме, солодовая жидкость спровоцирует стандартное для своих качеств опьянение. Но когда в желудок попадет коньяк, то он усилит предыдущий эффект, при этом в последствии во многом нивелирует негативные свойства от сивушных масел и эфиров виски. А все потому, что виноградные компоненты коньяка будут препятствовать их переработке в печени тоже и, соответственно, яды быстрее начнут выводиться из организма.

Но у этого варианта употребления разного алкоголя есть один недостаток. После выпитого бокала виски уникальные вкусовые качества хорошего коньяка не смогут быть оценены в полной мере и по достоинству из-за солодового послевкусия. Но если цель изначально была в другом, то и судить о качестве напитков смыла нет.

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