Семь челябинцев попали в больницу, поев салаты из сетевых магазинов

Семь человек попали в челябинскую горбольницу № 8 после того, как поели купленные в магазинах «Лента» салаты, сообщили в управлении здравоохранения города.

— Отравление наступило после употребления салатов, приобретённых в магазинах «Лента», расположенных в ТРК «Алмаз» и на улице Братьев Кашириных. Там будет проведена проверка, — уточнили в горздраве.

По предварительным данным, все пострадавшие попробовали как минимум два вида салатов.

Сейчас состояние пациентов оценивается как стабильное.

74.ru направил запрос руководству сети гипермаркетов «Лента».