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Семь челябинцев попали в больницу, поев салаты из сетевых магазинов
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Семь челябинцев попали в больницу, поев салаты из сетевых магазинов 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
Семь человек попали в челябинскую горбольницу № 8 после того, как поели купленные в магазинах «Лента» салаты, сообщили в управлении здравоохранения города.
— Отравление наступило после употребления салатов, приобретённых в магазинах «Лента», расположенных в ТРК «Алмаз» и на улице Братьев Кашириных. Там будет проведена проверка, — уточнили в горздраве.
По предварительным данным, все пострадавшие попробовали как минимум два вида салатов.
Сейчас состояние пациентов оценивается как стабильное.
74.ru направил запрос руководству сети гипермаркетов «Лента».
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Женский форум
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