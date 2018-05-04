Чистить или нет? Чем опасна зубная паста

В наши дни выбор ассортимент зубной пасты в магазинах и аптеках очень разнообразен. Производители предлагают отбеливающие пасты, с фтором и травами, белые и разноцветные. Стоматологи предупреждают: не стоит доверять яркой рекламе. Не все пасты дадут обещанный результат — некоторые их них, наоборот, способны разрушить зубы и нанести вред организму человека. Стоматолог Давид Егикян рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке зубной пасты.

От стоматита до язв Для сохранения красивой улыбки стоматологи рекомендуют чистить зубы утром и вечером, однако к выбору зубной пасты нужно подходить очень ответственно — в противном случае вместо пользы вашему здоровью будет нанесен существенный вред. В некоторые пасты могут входить опасные для здоровья компоненты: если вы увидите их в составе, выберите другой товар.

Самым опасным ингредиентом в составе зубной пасты эксперты называют лаурилсульфат натрия — так называемое пенящееся активное вещество (ПАВ, или SLS). Именно за счет этого компонента паста пенится на зубах. Компонент нужен для удаления зубного налета. Правда, пенящееся вещество не только очищает полость рта, но может оказать и раздражающее воздействие и способствовать развитию стоматита или афт — небольших язв во рту. «Лаурилсульфат добавляют не только в зубные пасты, но и в различные чистящие средства, машинные масла, — объясняет Егикян. — Он недорогой, хорошо пенится и очищает, но, как мы видим, имеет и побочные эффекты. Непрофессионалы считают, что, раз паста хорошо пенится, она качественная. На самом деле — наоборот. В безвредных зубных пастах ПАВ заменяют другими компонентами. Прочитайте внимательно состав на упаковке пасты. Если вы найдете там вариации лаурилсульфата, лучше не брать такой товар».

Избыток фтора — причина кариеса

Еще один опасный для здоровья ингредиент, по словам стоматолога — фтор. Именно этот компонент преподносится как преимущество зубной пасты, ведь он необходим для поддержания хорошего состояния зубной эмали и профилактики кариеса. Однако в рекламе умалчивают о вреде избытка фтора в организме — это не менее вредно, чем его недостаток. «Фтор нужен организму, но человек получает его в достаточном количестве из продуктов, которые каждый день употребляет в пищу.

»Фтор содержится в яблоках, рыбе и даже воде, — рассказывает врач. — А в Ленинградской и Московской областях содержание фтора в воде повышено, поэтому, если человек за день выпьет 1-1,5 литра воды и закусит яблоком, суточная норма фтора в 2 миллиграмма уже будет получена. Но вот человек чистит зубы пастой с фтором. Избыточной фтор разрушает эмаль. Если вы увидите на зубах белые пятна, немедленно обратитесь к стоматологу. Впоследствии эти пятна станут желтыми, а потом превратятся в дырки — кариес».

Попадая в организм, «лишний» фтор может привести к заболеваниям костной системы и головного мозга. Чистить зубы пастой с фтором можно, но пользоваться ей регулярно не рекомендуется. Проследите, чтобы в составе посты обязательно был кальций, который не даст избыточному фтору оказать негативное влияние на организм.

О чем расскажет тюбик?

Перечислять опасные вещества в зубной пасте можно еще долго. Среди них — антибиотик триклозан, убивающий как вредные, так и полезные бактерии в полости рта, оксибензол и полиэтиленгликоль (PEG) — химикаты, которые в большом количестве считаются ядовитыми.

Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, внимательно читайте состав на коробках из-под зубной пасты. Все названия опасных химикатов можно не заучивать: часто производители «зашифровывают» эту информацию на тюбике. Например, красная горизонтальная полоска означает наличие в пасте сразу ряда химикатов — триклозана, полиэтиленгликоля, оксибензола и лаурилсульфата. Синяя полоска означает, что паста по большому счету безвредна, но в ней все же имеются синтетические вещества. Самая лучшая паста — с зеленой полоской на тюбике. Это цвет говорит о том, что для изготовления зубной пасты использовались только натуральные ингредиенты. Также стоит помнить о том, что паста белого цвета в любом случае будет безопасней разноцветной, которая так привлекательно выглядит!

«Это те основные знания, которыми должен обладать каждый человек, — считает Егикян. — За свою жизнь человек случайно «съедает» около двух килограммов зубной пасты. Отнеситесь к выбору пасты серьезно, и тогда к стоматологу вы будете чаще ходить на профилактический осмотр, чем на лечение».