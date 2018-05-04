Сон красоты: лучшие бьюти-средства, которые работают ночью

Регенерирующая маска «Оливковый эликсир» MASCHERA VISO RIGENERANTE ELISIR D’OLIVO от ERBARIO TOSCANO

Оливковое масло использовалось в косметологии еще с древних времен. И только сравнительно недавно ученые наконец открыли секрет oliva oil: оказывается, жиры в его составе по своей химической структуре очень напоминают вещества, выделяющиеся человеческим кожным салом. Благодаря этому масло с легкостью проникает даже в самые мелкие поры, улучшая состояние кожи.

Но использовать в целях красоты то оливковое масло, которое «живет» у вас на кухне, — это все-таки моветон. Тем более, что производители косметики давно создали для нас бьюти-средства, в которых в правильных пропорциях присутствуют самые полезные ингредиенты. Например, вся продукция серии «Оливковый комплекс» бренда ERBARIO TOSCANO содержит Organic Tuscan Extra-Virgin Olive Oil, которое интенсивно питает и восстанавливает кожу, прекрасно подходит для лечения сухости и шелушения; делает кожу мягкой и бархатистой. А линия для ухода за лицом содержит OLEA-TECH — эксклюзивный многофункциональный комплекс, состоящий на 100% из активных молекул, полученных из оливы, который делает кожу более упругой, улучшает регенерацию клеток, придает сияние.

Эту маску можно использовать двумя способами: оставить на 10 минут на хорошо очищенной коже лица, шеи и области декольте, а потом тщательно смыть водой. Либо же оставить на целую ночь — в этом случае вы получите более интенсивный уход. Что, собственно, и требуется!

Ночной восстанавливающий крем и маска SLOW AGE от VICHY

Приготовьтесь к тому, что этот крем вас будет удивлять с первых секунд знакомства. Во-первых, он — неожиданно коричневого цвета, будто напоминает аптечные рецепты прошлого. Аромат крема-маски — под стать: что-то растительное, с легкими «целебными» нотками.

Наносить средство нужно примерно за час до сна. Мы в бьюти-отделе WomanHit.ru опытным путем пришли к тому, что непосредственно перед сном стоит снять излишки крема и отправиться спать. Наутро — вот еще один приятный сюрприз! — в зеркале вы увидите весьма привлекательную особу: морщинки будто разглаживаются, а сама кожа выглядит увлажненной и свежей. За эти спецэффекты следует благодарить инновационную формулу новинки: впервые объединены ресвератрол, известный своей способностью насыщать клетки кислородом, и антиоксидант Baicalin, способствующий нейтрализации последствий процессов окисления в коже, которые происходят в течение дня из-за воздействия факторов внешней среды.

Anti-age подушка Beauty Sleep

Любой косметолог скажет вам, что уменьшить морщины поможет правильно подобранная подушка. Как, например, Beauty Sleep. Эта подушка создана специально для того, чтобы просыпаться утром посвежевшей, без отеков и новых заломов на коже. Это стало возможным благодаря специальной анатомической форме. Специальный валик поддержки шеи обеспечивает физиологичное положение позвоночника и шеи во время сна, что, в свою очередь, помогает улучшить кровоток и лимфоток и придает свежий цвет лицу. Сбоку подушки находятся выемки для сна на боку — поэтому можно смело забыть о заломах кожи и морщинах. Если же вы спите на спине, то голова покоится в специально утопленной зоне, что продлевает сон и улучшает его качество.

Отдельно нужно сказать о материале, из которого сделана подушка. Это современный Memory Foam, который умеет подстраиваться под форму лица и шеи под действием веса и температуры тела.

По данным проведенных брендом исследований, 92% женщин сказали, что не хотят возвращаться к своей прежней подушке. В числе них отныне значится и бьюти-отдел WomanHit.ru в полном составе!