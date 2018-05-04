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Как правильно организовать пикник на природе
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Как правильно организовать пикник на природе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Многие берут с собой на пикник не только необходимый инвентарь, мясо для шашлыка, воду и фрукты, но даже кондитерские изделия и молочные продукты. Однако не любая еда останется полезной при длительном хранении вне холодильника. Чтобы выезд на природу не обернулся пищевым отравлением, его нужно грамотно планировать. О том, какие продукты следует съесть в первую очередь, а какие брать собой вообще не стоит, в какой упаковке покупать сосиски и как правильно хранить продукты на свежем воздухе, смотрите в инфографике РИАМО.
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Женский форум
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