Как правильно организовать пикник на природе 

Многие берут с собой на пикник не только необходимый инвентарь, мясо для шашлыка, воду и фрукты, но даже кондитерские изделия и молочные продукты. Однако не любая еда останется полезной при длительном хранении вне холодильника. Чтобы выезд на природу не обернулся пищевым отравлением, его нужно грамотно планировать. О том, какие продукты следует съесть в первую очередь, а какие брать собой вообще не стоит, в какой упаковке покупать сосиски и как правильно хранить продукты на свежем воздухе, смотрите в инфографике РИАМО.