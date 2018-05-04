Тыквенные пончики

Хрустящие ароматные пончики с тыквой, жареные в масле.

Ингредиенты

Мука 300 г разрыхлитель 2 ч. л.

соль 1 щепотка

корица 0,5 ч. л.

мускатный орех 0,5 ч. л.

молотая гвоздика 1 щепотка

молотый имбирь 1 щепотка

сливочное масло 2 ст. л.

сахар 100 г яйцо 1 шт ванильный сахар 1 ч. л.

молоко 60 мл тыквенное пюре 200 мл растительное масло для жарки

Способ приготовления

Смешайте в большой миске муку, разрыхлитель, ваниль, соль и специи.

Время готовки30 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

В другой миске взбейте размягченное масло с сахаром. Добавьте яйцо, молоко, тыквенное пюре и взбейте в течение 1-2 минут. Медленно всыпьте мучную смесь и тщательно перемешайте.

Разогрейте масло на среднем огне. Формируйте из теста небольшие колечки и обжаривайте их в масле по 1-2 минуты с каждой стороны. Посыпьте горячие пончики сахарной пудрой, корицей или какао, или украсьте шоколадным сиропом.