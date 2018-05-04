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Тыквенные пончики
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Тыквенные пончики 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Хрустящие ароматные пончики с тыквой, жареные в масле.
Ингредиенты
Мука 300 г  разрыхлитель 2 ч. л.
соль 1 щепотка
корица 0,5 ч. л.
мускатный орех 0,5 ч. л.
молотая гвоздика 1 щепотка
молотый имбирь 1 щепотка
сливочное масло 2 ст. л.
сахар 100 г  яйцо 1 шт  ванильный сахар 1 ч. л.
молоко 60 мл  тыквенное пюре 200 мл  растительное масло для жарки
Способ приготовления
Смешайте в большой миске муку, разрыхлитель, ваниль, соль и специи.
Время готовки30 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
В другой миске взбейте размягченное масло с сахаром. Добавьте яйцо, молоко, тыквенное пюре и взбейте в течение 1-2 минут. Медленно всыпьте мучную смесь и тщательно перемешайте.
Разогрейте масло на среднем огне. Формируйте из теста небольшие колечки и обжаривайте их в масле по 1-2 минуты с каждой стороны. Посыпьте горячие пончики сахарной пудрой, корицей или какао, или украсьте шоколадным сиропом.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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