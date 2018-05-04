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Рецепты рыбы для пикника
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Рецепты рыбы для пикника 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Маринад для шашлыка из скумбрии
Если шашлык из целой тушки, то мариновать рыбу нужно не больше часа. Если скумбрия будет жариться кусочками или стейками, то достаточно замариновать на 30 минут. Иначе рыба превратится в кашу.
На 1 кг скумбрии: 40 мл оливкового масла, 1–2 лимона, 1 зубчик чеснока, пучок петрушки, соль, белый молотый перец.
Способ приготовления: ½ лимона нарезать тонкими дольками, из другой части выжать сок. Для рецепта необходимо около 2 ст. ложек. Смешать лимонный сок и оливковое масло. Добавить соль и перец. Петрушку порубить, высыпать в маринад. Перемешать. Залить смесью рыбу. Сверху положить лимонные дольки. Убрать в холодильник.
Маринад для шашлыка из красной рыбы
Красная рыба считается довольно сухой. Поэтому при жарке шашлыка кусочки рыбы лучше всего чередовать с дольками лимона.
На 1 кг семги: 110 мл оливкового масла, 4 ст. ложки лимонного сока, 65 мл соевого соуса, щепотка сушеного розмарина, соль, белый молотый перец.
Способ приготовления: рыбу нарезать кусками. Смешать оливковое масло, лимонный сок, соль, перец, розмарин. Перемешать. Залить рыбу маринадом. Убрать в холодильник на 2 часа.
Маринад для шашлыка из судака
На 1 кг судака: 250 мл гранатового сока, 1–2 ст. ложки растительного масла, по щепотке хмели-сунели, кориандра и белого молотого перца, соль.
Способ приготовления: гранатовый сок смешать с растительным маслом, добавить специи. Рыбу натереть солью, залить маринадом. Замаринованного судака накрыть тарелкой. Можно положить груз. Убрать в холодильник на 3 часа.
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