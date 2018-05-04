Рисовый пудинг

Отличное блюдо для завтрака — нежный сливочный пудинг из риса с корицей и ванилью.

Ингредиенты

Молоко 350 мл сахар 1 ст. л.

коричневый сахар 1 ст. л.

соль 1 щепотка

ваниль 1 стручок

сливочное масло 1 ст. л.

рис арборио 100 г корица по вкусу

Способ приготовления

В небольшой кастрюльке смешайте молоко, оба вида сахара и соль. Разрежьте стручок ванили вдоль и выскребите из обеих половинок семена. Добавьте их в молоко вместе со стручком. Поместите на медленный огонь. Как только молоко начнет закипать, снимите с огня.

Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Растопите масло в небольшой кастрюльке на медленном огне, добавьте рис и увеличьте огонь до среднего. Готовьте, помешивая, около 3-4 минут, пока рис не приобретет золотистый цвет.

Влейте в рис четверть молока, готовьте, помешивая, пока молоко не впитается. Продолжайте вливать молоко порциями, каждый раз дожидаясь, пока оно впитается в рис. Снимите с огня и добавьте корицу. Подавайте теплым.