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Рисовый пудинг
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Рисовый пудинг 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Отличное блюдо для завтрака — нежный сливочный пудинг из риса с корицей и ванилью.
Ингредиенты
Молоко 350 мл  сахар 1 ст. л.
коричневый сахар 1 ст. л.
соль 1 щепотка
ваниль 1 стручок
сливочное масло 1 ст. л.
рис арборио 100 г  корица по вкусу
Способ приготовления
В небольшой кастрюльке смешайте молоко, оба вида сахара и соль. Разрежьте стручок ванили вдоль и выскребите из обеих половинок семена. Добавьте их в молоко вместе со стручком. Поместите на медленный огонь. Как только молоко начнет закипать, снимите с огня.
Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Растопите масло в небольшой кастрюльке на медленном огне, добавьте рис и увеличьте огонь до среднего. Готовьте, помешивая, около 3-4 минут, пока рис не приобретет золотистый цвет.
Влейте в рис четверть молока, готовьте, помешивая, пока молоко не впитается. Продолжайте вливать молоко порциями, каждый раз дожидаясь, пока оно впитается в рис. Снимите с огня и добавьте корицу. Подавайте теплым.
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