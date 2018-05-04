Как в ресторане: 7 несложных рецептов для завтрака

Бенедикт с лососем «Крылья Бистро» Ингредиенты для 1 порции Хлеб бриош — 50 г. Масло сливочное — 5 г. Сыр чеддер — 20 г. Шпинат свежий — 5 г. Лосось слабосоленный — 50 г. Яйцо пашот — 1 шт. Соус голландский — 30 г. Сыр пармезан — 2 г. Копченая паприка — 0,5 г. Для голландского соуса: Желток — 3 шт. Белое вино — 50 г. Сливочное масло — 100 г. Храхмал — 3 г. Сок лимона — 10 г. Соль — 2 г.

Способ приготовления Тост смазать сливочным маслом, обжарить. На тост положить сыр чеддер, слегка запечь, затем на сыр выложить шпинат, слабосоленную семгу, сверху выложить яицо пашот. После этого полить голандским соусом, посыпать тертым пармезаном и копченой паприкой. Чтобы приготовить голландский соус, нужно соединить желки с белым вином, лимонным соком и храхмалом, в то время как соль разогреть на водяной бане до загустения и вбить туда сливичное масло комнатной температуры. Все соединить. Квери Ресторан «Казбек» Ингредиенты Для теста: Мука высшего сорта — 1 кг. Соль — 20 г. Вода — 500 мл. Сырная начинка: Сулугуни — 600 г, имеретинский — 400 г, яичный белок 2 шт, масло сливочное — 20 г, мука — 20 г.

Способ приготовления Замесить крутое тесто для квери. Дать ему немного отдохнуть, тем временем приготовить начинку. Сыр сулугуни и имеретинский натереть на крупной терке, добавить яичные белки, сливочное масло и муку. Полученную смесь тщательно перемешать. Отщипнуть 40 г теста, сформировать шар и тонко раскатать. Выложить в центр полученной лепешки 40 г сырной смеси и слепить квери. Отварить в подсоленной, кипящей воде в течение 8 минут на сильном огне. Тако (картофель/сулугуни) «Никуда не едем» Ингредиенты Картофель запеченный — 50 г. Сыр Сулугуни копченый — 10 г. Тортилья — 1 шт. Масло оливковое — 5 г. Зелень — 2 г. Огурцы малосоленые — 15 г. Масло чесночное — 5 г. Масло сливочное — 10 г. Соль — 2 г. Томатная паста — 50 г. Лук репчатый — 3 г. Яйцо куриное — 1 шт.

Способ приготовления Предварительно запечь картофель, порезать и заправить сливочным и чесночным маслом с добавлением томатной пасты. Порезать огурцы слабосоленые и огурцы кольцами. Все ингредиенты выложить на разогретую тортилью. Отдельно приготовить скрембл смешать куриное яйцо с молоком, посолить по вкусу и обжарить на растительном масле, выложить на овощи. Сверху натереть сыр сулугуни. Украсить зеленью. Сэндвич с салатом Цезарь Кафе-пекарня Хлебная Лавка Ингредиенты Картофельный хлеб — 40 г. Маринованные огурцы — 20 г. Петрушка — 3 г. Романо — 60 г. Латук — 20 г. Индейка — 40 г. Соус Цезарь — 60 г. Пармезан — 50 г. Черный перец — 2 г. Тимьян — 1 шт. Масло сливочное — 50 г. Огурцы — 20 г. Помидоры черри — 30 г.

Способ приготовления Филе индейки положить в пакет со сливочным маслом, молотым черным перцем и тимьяном и готовить в сувиде 1 час 10 минут при температуре 75 градусов. Листья салата разорвать на крупные куски. Филе грудки, огурцы и помидоры черри порезать на небольшие кубики, все перемешать с соусом Цезарь, добавить рубленную петрушку. Пармезан порезать тонкими слайсами. Хлеб нарезать тонкими слайсами и подсушить в духовке. Собрать сэндвич-салат. На подсушенный хлеб выложить соус Цезарь и часть салата и слайсы пармезана, накрыть вторым куском хлеба и повторить, украсить кресс-салатом. Налистники с творогом и изюмом Ресторан «Шинок» Ингредиенты Молоко — 0,5 л. Куриное яйцо — 3 штуки. Соль — щепотка. Масло растительное — 100 г. Мука — 200 г. Творог — 200 г. Сахар — 65 г. Ванилин — на кончике ножа. Светлый изюм — 50 г.

Способ приготовления Замешать тесто для блинов: смешать молоко, сырые куриные яйца, сахарный песок (1 ст. л.), щепотка соли, растительное масло и муку. Тщательно все перемешать, тесто должно быть жидким. Отпечь тонкие блины на разогретой сковороде, они получаются белого цвета. Смешать творожную массу: перетереть творог через сито, добавить ваниль, сахарный песок (40 г), изюм. Изюм взять светлый, предварительно обдать его кипятком. Готовые блины смазать тонким слоем творога и свернуть конвертом. Подавать со сметаной, вареньем или сгущенным молоком. Печеное яблоко с медом Ресторан Moregrill Ингредиенты Яблоки — 110 гр. Мед — 25 гр. Корица молотая — 1 гр. Сироп кленовый — 5 гр. Творожная масса — 120 гр. Орех кедровый — 5 гр. Для замеса на яблоки: Орех кедровый — 10 гр. Корица молотая — 1 гр. Кардамон молотый — 2 гр. Ванильный экстракт — 2 гр. Кунжут семя — 4 гр. Сок лайма — 4 гр. Изюм — 10 гр. Мед — 50 гр. Для творожной массы: Творог — 160 гр. Сливки 33% — 110 гр. Сахарный песок — 30 гр. Изюм — 30 гр.

Способ приготовления Яблоко режем пополам, вынимаем сердцевину, смазываем замесом на яблоки и запекаем 15-20 минут при 180 градусах. Чтобы приготовить замес на яблоки, все ингредиенты смешиваем и взбиваем. Чтобы приготовить творожную массу, все ингредиенты смешиваем и взбиваем. Подаем горячее яблоко с самодельной творожной массой внутри. При подаче посыпаем обжаренными кедровыми орехами и добавляем каплю кленового сиропа.