Торт с шоколадным кремом

Изысканное лакомство — воздушный торт с масляным шоколадным кремом.

Ингредиенты

Яйца 4 шт молоко 200 мл ванильный экстракт 3 ч. л.

мука 270 г сахар 300 г разрыхлитель 2 ч. л.

соль 0,5 ч. л.

сливочное масло 360 г какао-порошок 100 г сахарная пудра 300 г Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте круглую форму маслом и застелите дно бумагой для выпечки, смажьте его маслом.

Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная

Взбейте венчиком яйца со 120 мл молока и 2 чайными ложками ванили. Смешайте муку с сахаром, рахрыхлителем и солью. Добавьте нарезанное кубиками размягченное масло (240 г) и перетрите в крупную крошку. Можно сделать это руками или с помощью кухонного комбайна. Влейте молочно-яичную смесь и хорошо взбейте миксером.

Разделите тесто пополам. Половину выложите в форму и запеките в течение 20-25 минут, проверяя готовность с помощью зубочистки. Повторите то же самое со второй частью теста. Не забудьте перед выпеканием второго коржа подготовить форму так же, как и для первого. Полностью охладите коржи перед тем, как смазывать их кремом.

Пока коржи пекутся, приготовьте крем. Для этого растопите 120 г масла, добавьте какао и тщательно перемешайте. Затем добавьте треть сахарной пудры и 80 мл молока. Хорошо взбейте миксером. Продолжая взбивать, всыпьте оставшуюся сахарную пудру и добавьте ваниль. Если крем получается слишком жидким, добавьте еще сахарной пудры, если крем слишком густой — добавьте молока.

Смажьте охлажденные коржи кремом и сложите один на другой. Хорошо смажьте кремом бока торта. Перед подачей охладите в холодильнике.