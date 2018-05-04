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Торт с шоколадным кремом
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Торт с шоколадным кремом 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Изысканное лакомство — воздушный торт с масляным шоколадным кремом.
Ингредиенты
Яйца 4 шт  молоко 200 мл  ванильный экстракт 3 ч. л.
мука 270 г  сахар 300 г  разрыхлитель 2 ч. л.
соль 0,5 ч. л.
сливочное масло 360 г  какао-порошок 100 г  сахарная пудра 300 г  Способ приготовления
Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте круглую форму маслом и застелите дно бумагой для выпечки, смажьте его маслом.
Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная
Взбейте венчиком яйца со 120 мл молока и 2 чайными ложками ванили. Смешайте муку с сахаром, рахрыхлителем и солью. Добавьте нарезанное кубиками размягченное масло (240 г) и перетрите в крупную крошку. Можно сделать это руками или с помощью кухонного комбайна. Влейте молочно-яичную смесь и хорошо взбейте миксером.
Разделите тесто пополам. Половину выложите в форму и запеките в течение 20-25 минут, проверяя готовность с помощью зубочистки. Повторите то же самое со второй частью теста. Не забудьте перед выпеканием второго коржа подготовить форму так же, как и для первого. Полностью охладите коржи перед тем, как смазывать их кремом.
Пока коржи пекутся, приготовьте крем. Для этого растопите 120 г масла, добавьте какао и тщательно перемешайте. Затем добавьте треть сахарной пудры и 80 мл молока. Хорошо взбейте миксером. Продолжая взбивать, всыпьте оставшуюся сахарную пудру и добавьте ваниль. Если крем получается слишком жидким, добавьте еще сахарной пудры, если крем слишком густой — добавьте молока.
Смажьте охлажденные коржи кремом и сложите один на другой. Хорошо смажьте кремом бока торта. Перед подачей охладите в холодильнике.
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