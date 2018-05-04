Шоколадные конфеты с кунжутом

Конфеты из кунжута и фиников — оригинальная версия трюфелей.

Ингредиенты

Кунжут 50 г семена подсолнечника 80 г какао-порошок 70 г финики без косточек 8 шт сливочное масло 60 г кленовый сироп или мед 2-3 ст. л.

ванильный экстракт 1 ч. л.

морская соль 1 щепотка

кунжут, какао, кокосовая стружка для украшения

Способ приготовления

Кунжут и семена подсолнечника залейте водой и оставьте минимум на 2 часа (лучше на ночь). Затем тщательно слейте воду. Сложите все в блендер.

Время готовки2 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Добавьте какао, финики, масло, кленовый сироп, ваниль и соль. Взбейте до кремовой текстуры.

Скатайте из полученной массы шарики и обваляйте их в кунжуте, кокосовой стружке и какао.