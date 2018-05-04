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Шоколадные конфеты с кунжутом
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Шоколадные конфеты с кунжутом 

Карельские вести 49 минут назад
Фото: Карельские вести
Конфеты из кунжута и фиников — оригинальная версия трюфелей.
Ингредиенты
Кунжут 50 г  семена подсолнечника 80 г  какао-порошок 70 г  финики без косточек 8 шт  сливочное масло 60 г  кленовый сироп или мед 2-3 ст. л.
ванильный экстракт 1 ч. л.
морская соль 1 щепотка
кунжут, какао, кокосовая стружка для украшения
Способ приготовления
Кунжут и семена подсолнечника залейте водой и оставьте минимум на 2 часа (лучше на ночь). Затем тщательно слейте воду. Сложите все в блендер.
Время готовки2 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Добавьте какао, финики, масло, кленовый сироп, ваниль и соль. Взбейте до кремовой текстуры.
Скатайте из полученной массы шарики и обваляйте их в кунжуте, кокосовой стружке и какао.
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