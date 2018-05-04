Как приготовить дома настоящий шоколадный ликер

Доступность многих экзотических алкогольных напитков в наши дни позволяет собрать у себя дома бар, ассортименту которого могут позавидовать некоторые рестораны и клубы. Традиционный мексиканский мескаль, ямайская кашаса и ликеры со всех уголков света — это не только шанс удивить гостей, но и поистине безграничные возможности для экспериментов с коктейлями. К сожалению, качество некоторых неизведанных напитков до момента их дегустации остается загадкой, поэтому есть только один шанс избежать разочарования — приготовить все самому! Сегодня мы предлагаем вам воспользоваться нашим проверенным рецептом создания шоколадного ликера на ромовой основе, который вы сможете использовать как для десертов, так и коктейлей. Рецепт одного такого, кстати, также прилагаем.

— Инструменты и ингредиенты —

Для приготовления примерно трех чашек домашнего шоколадного ликера нам понадобятся:

1 ¼ чашки тростникового коричневого сахара (желательно вида демерара) ¾ чашки дистиллированной воды 2 чашки 40-градусного белого рома 1 чашка перемолотых какао-бобов 1 ч.л. коры хинного дерева 1 стручок мадагаскарской ванили

Инструменты: Небольшая кастрюля Стеклянная банка (750 мл) с крышкой Большая емкость для смешивания Сито Кофе-фильтр Воронка Стеклянная бутылка (750 мл) с крышкой

— Подготовка —

Перед непосредственным началом приготовления шоколадного ликера необходимо сварить и остудить сахарный сироп, приятный аромат которого обеспечит определенный вид тростникового сахара. Для этого в небольшой кастрюле на среднем огне следует полностью растворить сахар в дистиллированной воде, непрерывно помешивая, а затем дать смеси остыть до комнатной температуры. Из всего получившегося объема сахарного сиропа нам понадобиться всего 1 ½ чашки, остальное же вы можете использовать для приготовления других коктейлей, например, «Мохито» и «Кайпиринья».

— Приготовление и настаивание —

В стеклянную банку влить 1 ½ чашки сахарного сиропа, ром, перемолотые какао-бобы и измельченную кору хинного дерева. Туда же отправить стручок ванили, предварительно расщепив на несколько кусков. Плотно закрыв банку крышкой, уберите ее в прохладное темное место, но раз в день доставайте оттуда и интенсивно встряхивайте на протяжении 30 секунд.

Спустя 48 часов полностью удалите из банки ваниль, чтобы ее аромат не стал слишком сильным. В зависимости от желаемой интенсивности шоколадного вкуса и горчинки в ликере выдерживайте смесь еще от 3 до 7 дней, ориентируясь на ежедневную дегустацию.

— Процеживание —

Когда вы решите, что ликер достиг идеального для вас вкуса, процедите его сначала через сито в миску, отделив и отжав все крупные частицы какао-бобов и коры хинного дерева. Из миски в бутылку напиток пропускается через плотный кофе-фильтр, вложенный в воронку. Готовый шоколадный ликер хранится в плотно закрытой бутылке, а употребляется как в чистом виде со льдом, так и в составе многих коктейлей, например, «Шоколадного Мартини».

— Шоколадный Мартини —

Ингредиенты: 45 мл шоколадного ликера собственного приготовления 45 мл ликера Сreme de cacao 25 мл водки 75 мл нежирных сливок Лед Приготовление: влить все ингредиенты в шейкер и интенсивно взбивать на протяжении 10-15 секунд. Отфильтровать напиток в охлажденный коктейльный бокал. По желанию украсить посыпкой из тертого шоколада.