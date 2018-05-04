Диета Тины Канделаки: продюсер рассказала, что ест в течение дня

@tina_kandelakiДиета Тины Канделаки : продюсер рассказала, что ест в течение дняТина Канделаки (42) почти каждый день делится с пользователями своими тренировками. Продюсер не мыслит жизни без спорта и правильного питания. По словам Тины, ее все чаще спрашивают, что она ест в течение дня, чтобы не поправляться. Канделаки отмечает, что для нее главное не цифра на весах, а качество тела. Мол, похудеть несложно, важно выглядеть при этом здоровой и подтянутой: В 7.30-8.00 идеально поесть салата из фруктов / каши / запеченное яблоко в зависимости от того, кто вы. Вата/Пита/Капха — про это будет отдельный рассказ. Амарант, булгур, камут, кус-кус — все крупы сгодятся на каши. Каши утром. Сухофрукты рекомендуются. Но, это единственные «сладости», которые употребляю. Шоколад препятствует пищеварению. Его тоже не рекомендуют. Максимум один -два раза в неделю. Завтракайте за час до тренировки. И пейте 2-3 литра воды в день. По кофе — одна чашка, но без молока (А чай с молоком пьем на здоровье.

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 4 Май 2018 в 1:01 PDT Канделаки также подчеркнула, что она старается не есть мясо, а самое лучшее время для подъема — семь утра. С семи до десяти лучше всего заняться спортом — мышцы отреагируют с благодарностью. Телеведущая практикует и разгрузочные дни. Недавно она предложила сделать это всем фолловерам: в течение дня пить только зеленый чай с яблоком и имбирем, можно лимонную воду с медом. Тина Канделаки уверят, что уже к концу дня «последователи» ощутят легкость и чувство удовлетворения. И, разумеется, никаких вредных перекусов, мучного и фастфуда — и будет вам стройная фигура. Читай также: Тина Канделаки поделилась самым эффективным упражнением на пресс.

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 29 Апр 2018 в 7:45 PDT Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 22 Апр 2018 в 11:57 PDT