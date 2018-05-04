Какая диета подходит тебе по типу фигуры?

Яблоко, груша, банан… Это не красивый фруктовый натюрморт и не призыв к вегетарианству. Речь идет о системе питания, которую диктует тип нашей фигуры. Это максимально естественный и потому безвредный способ расстаться с лишними килограммами. «По локализации жировых отложений можно не только определить конституцию человека, но и составить диету, предназначенную для каждого конкретного типа», — считает американский врач-диетолог, автор книг об эффективном снижении веса Мари Савард. И у нас нет оснований ей не верить.

«Банан»

✔︎ Тонкая кость, фигура без выраженных изгибов.

✔︎ Плечи и бедра примерно одной ширины.

✔︎ Маленькая грудь.

✔︎ Неакцентированная талия.

При таком телосложении лишний вес, как правило, распределяется равномерно и не деформирует фигуру. Диета «бананам» обычно не нужна, а вот здоровое питание не помешает.

В их рационе должно быть достаточно полезных жиров для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, к которым они склонны, считает диетолог клиники питания в Далласе Нива Кокран. И рекомендует употреблять больше рыбы, оливкового масла, нежирной говядины, овощей и фруктов. Не нужно забывать и о высокобелковых продуктах (курица, индейка, тунец, морепродукты, бобовые), цельнозерновом хлебе, некрахмалистых овощах и фруктах.

Избегайте «быстрых» углеводов типа белого риса, белого хлеба, картофеля, продуктов с высоким содержанием сахара.

Придать фигуре чуть более женственные изгибы и поддержать в тонусе мышцы помогут силовые тренировки дважды в неделю.

9 витаминов, которые нужны вам прямо сейчас

Меню для «банана» 2000 ккал/день

Углеводы: 800 ккал, жиры: 700 ккал, белки: 500 ккал

► Завтрак. Омлет из 2 яиц с 1/4 ст. грибов, болгарским перцем и моцареллой, 2 ломтика ветчины из индейки, круассан с джемом.

► Обед. Гороховый суп, салат из шпината (2 ст. шпината, 1/3 — нарезанных шампиньонов и 1/4 — отварной курицы, 1/2 яйца вкрутую, 1 ст. л. сыра, 2 ст. л. уксусной заправки), ломтик цельнозернового хлеба.

► Ужин. 120 г филе лосося на гриле, замаринованного в соевом соусе с медом, 1/2 чашки коричневого риса, 6 стеб-лей спаржи с 1 ч. л. оливкового масла и половинкой болгарского перца на гриле. Чашка зеленого салата с 1 ст. л. грецких орехов и 1 ст. л. итальянского соуса для заправки.

✔︎ Округлый силуэт.

✔︎ Полные грудь и плечи.

Основной совет — ограничить потребление углеводов в пользу клетчатки. Это снизит риск развития диабета и проблем с сердцем. Хорошая новость: жир на талии «мобильнее» того, что на бедрах, и избавиться от него гораздо легче.

Помогут диета и спорт: минимум три 40-минутные кардиотренировки в неделю + йога.

Употребляйте продукты, богатые «медленными» углеводами (быстрее — нельзя). Можно пшеницу, гречку, мясо, полезные жиры (умеренно).

Все сладкое находится под запретом. Кусочек черного шоколода можно позволить себе раз в пару дней.

Почему функциональное питание стало трендом в диетологии?

Меню для «Яблока» 1500 ккал

Углеводы: 600 ккал, жиры: 525 ккал, белки: 375 ккал

► Завтрак. Яичница-болтунья: 1 яйцо, 1/4 ст. шпината и 2 ст. л. моцареллы, 1 ломтик ветчины и цельнозернового хлеба.

► Обед. Салат из листовых овощей, 1/2 помидора, 80 г отварной куриной грудки, 1 яйца вкрутую, пары ломтиков авокадо, 1 ст. л. феты, 3 крекеров.

► Ужин. 120 г отбивной на гриле, замаринованной в 1 ст. л. соевого соуса, 1 печеная картофелина с 1 ст. л. нежирной сметаны и зеленым луком, 1/2 ст. отварной брокколи с оливковым маслом.

«Песочные часы»

✔︎ Объем бедер и груди одинаков.

✔︎ Акцентированная талия.

✔︎ Лишний вес откладывается в верхней и нижней части тела равномерно, редко — на животе.

О такой фигуре мечают чуть не все женщины, но в природе она, увы, встречается не так уж часто.

Ее счастливые обладательницы могут без страха рассматривать себя в зеркале во всех ракурсах.

Лучшая профилактика лишнего веса для этого типа — здоровые пищевые привычки и поддержание формы с помощью гармоничной физической нагрузки, например, йоги, танцев и аэробики.

Употребляйте яйца, нежирную говядину, орехи, листовые овощи, обезжиренные молочные продукты, «медленные» углеводы (скажем, коричневый рис, цельнозерновой хлеб).

Избегайте сахара во всех видах.

Модно есть полезное: пищевые тренды 2018

Меню для «Песочных часов» 1500 ккал

Углеводы: 600 ккал, жиры: 525 ккал, белки: 375 ккал

► Завтрак. 1 яйцо вкрутую, 1 ломтик ветчины, кусок цельнозернового хлеба, йогурт.

► Обед. Салат из листовых овощей, 1/2 помидора, 80 г малосоленой рыбы, пары ломтиков авокадо, 1 ст. л. обезжиренной феты.

► Ужин. 120 г филе индейки на гриле, салат из 1/2 чашки отварной брокколи, 1 ст. л. пармезана и 1 ч. л. кедровых орехов.

► На десерт: фруктово-творожный мусс, стакан фиников или кураги.

«Груша»

✔︎ Широкие бедра и тяжелые ягодицы, округ-лые икры и колени.

✔︎ Хорошо акцентированная талия.

✔︎ Грудь, плечи и предплечья уже бедер.

✔︎ При появлении лишнего веса сначала полнеет нижняя часть.

Кустодиевские красавицы идеально иллюстрируют этот тип, для которого снижение веса — по-настоящему трудная задача. Жир в области ягодиц и бедер метаболически пассивен, то есть, расходуется в последнюю очередь.

Диетический план для обладательниц такой фигуры: много белков и «медленных» углеводов в рационе. Физические нагрузки должны быть нацелены на проб-лемную область: бег, велотренажер + силовые тренировки, чтобы сбалансировать фигуру.

Употребляйте постное мясо, кисломолочные продукты, овощи, богатые клетчаткой (брокколи, цукини, тыква), несладкие фрукты-ягоды (зеленые яблоки, слива, вишня, крыжовник).

Избегайте «быстрых» углеводов во всех видах — фруктов с высоким содержанием сахара, приготовленных крахмалистых овощей (морковь, свекла, картофель), сладких напитков и десертов. А также орехов и масла (особенно сливочного), как и любых жирных продуктов, за исключением рыбы, самая полезная — лосось, тунец, сельдь.

Меню для «Груши» 1500 ккал

Углеводы: 750 ккал, жиры: 375 ккал, белки: 375 ккал

► Завтрак. Cтакан апельсинового сока, порция овсяных хлопьев c молоком, 1 банан.

► Обед. Сэндвич из 2 ломтиков цельнозернового хлеба, 1 ч.л. легкого майонеза, 80 г говяжьего стейка или котлеты, 1 ломтика сыра, листьев салата, 1 помидора, 2 стеблей сельдерея; 1/2 киви, 6 несоленых крекеров, 1 палочка моцареллы (или другого сыра).

► Ужин. 120 г жареной куриной грудки, 1 помидор, 1 ст. зеленой фасоли, салатные листья, 2 ломтика обезжиренного сыра с 1 ст. л. любой салатной заправки. 1 ст. обезжиренного йогурта, 1 маленькое яблоко.

На десерт: шоколадный пудинг.