Рецепт дня: Домашний сникерс 

Sobesednik.ru предлагает приготовить сегодня вкуснейшие арахисовые батончики в шоколадной глазури.
Что понадобится:
— 45 г несоленого арахиса
— 30 г арахисовой пасты
— 60 г сухого молока
— 65 г меда
— 40 г 10% сметаны
— плитка горького шоколада
Как готовить:
Арахис обжарьте на сухой сковороде и очистите от шелухи.
На чистой сковороде обжарьте сухое молоко, добавьте арахисовую пасту и перемешайте до однородности.
Соедините арахисовую смесь и арахис. Добавьте мед, сметану и перемешайте.
Сформируйте из получившейся липкой массы батончики и отправьте в морозилку на четверть часа.
Растопите на водяной бане шоколад. Тщательно перемешайте. Окуните в него батончики. Оставьте в морозилке еще на четверть часа.
СОВЕТ: Если у вас нет арахисовой пасты, используйте вместо нее горсть арахиса (ок. 70 г), обжаренного на сухой сковороде и измельченного в блендере.