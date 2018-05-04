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Рецепт дня: Домашний сникерс
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Рецепт дня: Домашний сникерс 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru предлагает приготовить сегодня вкуснейшие арахисовые батончики в шоколадной глазури.
Что понадобится:
— 45 г несоленого арахиса
— 30 г арахисовой пасты
— 60 г сухого молока
— 65 г меда
— 40 г 10% сметаны
— плитка горького шоколада
Как готовить:
Арахис обжарьте на сухой сковороде и очистите от шелухи.
На чистой сковороде обжарьте сухое молоко, добавьте арахисовую пасту и перемешайте до однородности.
Соедините арахисовую смесь и арахис. Добавьте мед, сметану и перемешайте.
Сформируйте из получившейся липкой массы батончики и отправьте в морозилку на четверть часа.
Растопите на водяной бане шоколад. Тщательно перемешайте. Окуните в него батончики. Оставьте в морозилке еще на четверть часа.
СОВЕТ: Если у вас нет арахисовой пасты, используйте вместо нее горсть арахиса (ок. 70 г), обжаренного на сухой сковороде и измельченного в блендере.
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