Рецепт дня: Домашний сникерс

Sobesednik.ru предлагает приготовить сегодня вкуснейшие арахисовые батончики в шоколадной глазури.

Что понадобится:

— 45 г несоленого арахиса

— 30 г арахисовой пасты

— 60 г сухого молока

— 65 г меда

— 40 г 10% сметаны

— плитка горького шоколада

Как готовить:

Арахис обжарьте на сухой сковороде и очистите от шелухи.

На чистой сковороде обжарьте сухое молоко, добавьте арахисовую пасту и перемешайте до однородности.

Соедините арахисовую смесь и арахис. Добавьте мед, сметану и перемешайте.

Сформируйте из получившейся липкой массы батончики и отправьте в морозилку на четверть часа.

Растопите на водяной бане шоколад. Тщательно перемешайте. Окуните в него батончики. Оставьте в морозилке еще на четверть часа.

СОВЕТ: Если у вас нет арахисовой пасты, используйте вместо нее горсть арахиса (ок. 70 г), обжаренного на сухой сковороде и измельченного в блендере.