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Как Пётр I заставил народ есть картофель
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Как Пётр I заставил народ есть картофель 

Кириллица 2 часа назад
Фото: Кириллица
Сегодня мы называем картофель «вторым хлебом», но приживался этот корнеплод очень долго и тяжело. В Россию картофель привез, как известно, Петр I. И все бы было хорошо, но народ картофель признавать отказывался.
Это было связано, в первую очередь с тем, что люди не раз травились «вершками», не догадываясь о том, что есть нужно как раз «корешки».
Смущало русских людей и само слово «картофель». Наши предки были уверены, что «картофель» происходит от немецких слов «крафт ойфель», что на русский переводится как «дьявольская сила»
Для распространения картофеля Пётр I применил смекалку. Он заселил несколько полей картофелем и приставил к ним вооруженную охрану. Днем солдаты «несли пост», а на ночь расходились спать. Мотивация «запретного плода» сработала. Соблазн «стащить» то, что так ревностно охраняют, оказался настолько велик, что люди начали воровать плоды с поля и высаживать их на своих участках.
И бакладжан, и помидор, и картофель — все они относятся к семейству пасленовых, которые, как мы уже поняли, в своих листьях содержат ядовитые алкалоиды.
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