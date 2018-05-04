Этикетки на фруктах можно есть! 20 необычных фактов про еду

Еда — наше все. И кажется, мы все про нее знаем. Но так ли это на самом деле? Вы слышали про то, что сэндвич придумал граф-картежник, чтобы не пачкать руки и не вставать из-за стола? А три столетия спустя сэндвич «контрабандой» полетел в космос, что вызвало скандал и даже обсуждалось в Конгрессе США

Мы приготовили для вас подборку любопытных фактов, которые позволят по-новому взглянуть на привычную еду.

Источник: cda.eu Пиво в России официально было признано алкогольным напитком после того, как летом 2011 года Дмитрий Медведев подписал соответствующий закон. С тех пор пиво больше не может продаваться в ларьках и палатках. Тогда же был принят закон, который запрещает употребление алкоголя, в том числе и пива, в общественных местах — подъездах, парках, скверах и местах отдыха в черте города. Также вступил в силу запрет на рекламу пива на телевидении, радио и в наружной рекламе.

В магазинах чаще всего воруют сыр. Такие данные озвучили специалисты из британского Центра изучения розничной торговли, которые проанализировали результаты работы почти двух тысяч сетей розничной торговли в 43 странах мира. Вторыми по популярности продуктами у воришек являются мясопродукты, конфеты и детское питание. По данным статистики, воровство указанных продуктов — это не единичные случаи, а в буквальном смысле тенденция.

Обычно фермеры растят ревень в поле в течение двух лет. За это время растения накапливают солнечную энергию в корнях в виде углеводов. Зимой ревень помещают в обогреваемый сарай, где царит полная темнота. Там ему больше не нужно использовать накопленную энергию, чтобы отрастить листья (которые приобретают желто-зеленый цвет), поэтому его стебли становятся больше и слаще. Эта технология настолько эффективна, что рост ревеня действительно можно услышать, если войти в такой сарай. Этот звук возникает из-за раскрывающихся бутонов. Говорят, что в течение вегетационного периода ревень постоянно скрипит.

Фрукт — это понятие скорее кулинарно-бытовое, чем ботаническое. Под фруктом понимаются все сладкие большие плоды растений. Поэтому банан в быту, конечно, является фруктом. А вот по ботаническим критериям — нет. Под ягодой в ботанике понимают плод растений с тонкой кожурой, сочной мякотью и семенами. В магазинных бананах семян нет, а вот в диких плодах бананов имеются черные семена. Получается, что бананы соответствуют данным критериям. Бананы — ягоды.

По мере созревания ореха скорлупа раскрывается сама по себе, то есть природным путем. При этом ядро заполняет все пространство внутри скорлупы. В Китае фисташки прозвали «счастливым орехом» за то, что их ядра в приоткрытой скорлупе напоминают улыбку.

Это, конечно же, не означает, что такой стикер непременно нужно есть, но производители утверждают: все наклейки изготавливаются из съедобной бумаги. И клей на них пригоден в пищу. Подобную бумагу используют также в качестве украшения тортов.

Еще несколько столетий назад стоимость устриц была практически нулевой. Они в изобилии водились на побережьях Франции, Великобритании и Нового Света и даже считались «мясом для бедняков», поскольку ими питались те, кому было не по карману покупать мясо хотя бы раз в неделю. А лобстеров, выловленных по ошибке (ведь тогда ловили только рыбу), использовали в качестве удобрения или кормили ими тех, кому не приходилось выбирать. Ракообразные составляли основной рацион в тюрьмах североамериканских колоний, а во времена Войны за независимость в лагере для пленных британских солдат вспыхнуло восстание из-за того, что им не давали другой еды, кроме ненавистных лобстеров.

Калории, которые человек получает из сладкой и жирной пищи, обходятся ему в десять раз дешевле еще и потому, что их гораздо больше. Хотите убедиться — смотрите, как по-разному выглядят 200 калорий!

Оксфордский словарь датирует самое раннее употребление слова «сэндвич» по отношению к пище 1762 годом. Эдуард Гиббон в своем дневнике описывает, как члены клуба, в котором он состоял, «лучшие люди королевства», ужинали «маленькими кусочками холодного мяса, или сэндвичем». Название происходит от титула Джона Монтегю, 4-го графа Сэндвичского (1718-1792), заядлого картежника, который, по легенде, просиживал за игровым столом круглые сутки и просил подавать ему холодную говядину между двумя ломтиками поджаренного хлеба, чтобы не прерываться на прием пищи и при этом меньше пачкать руки.

Именно к периоду Средневековья относится возникновение французской пословицы «Дорог, как перец». Перец ценился в то время буквально на вес золота, а то и выше. Например, генуэзцы в XII веке платили в качестве жалованья наемным солдатам — участникам нападения на Цезарею — 48 солидов (золотых монет) и 2 фунта перца.

В стенках клеток грибов содержится особый полимер, который придает им нежный вкус, хотя и негативно влияет на усваиваемость этого пищевого продукта. Но благодаря его наличию грибы невозможно разварить: они упрямо будут сохранять свою форму. Если же вам все-таки это удалось, поздравляем — вы феноменально плохо готовите.

Янг летал в космос 6 раз и стал первым человеком, который достиг такого результата (сейчас рекорд — 7 раз). Его первый полет в 1965 году был первым пилотируемым запуском в рамках программы «Джемини». Этот полет известен в том числе благодаря сэндвичу, который Янг пронес на борт и внезапно предложил командиру корабля Гасу Гриссому вместо еды для астронавтов, которую они должны были съесть во время полета. За запрещенный сэндвич Янг получил выговор, ведь крошки хлеба в условиях невесомости могли попасть в устройства и помешать их нормальной работе. Эту ситуацию даже обсуждали в Конгрессе, где обвинили NASA в том, что агентство не может проконтролировать своих астронавтов, чем подвергает опасности многомиллионные миссии.

На изготовление одной банки ореховой пасты приходится 50 орехов фундука. Каждый год заводы выпускают по 180 миллионов килограммов этой пасты, куда добавляют 25% всех мировых запасов фундука. Целая куча орехов!

Это чудо средневековой кулинарии называлось blackbird pie — «дроздовый пирог». Хотя запекать туда могли все что угодно: от птиц разного размера до живых белок и даже… жаб! А один старинный источник упоминает, что однажды в таком королевском пироге разместили даже небольшой оркестр.

В исследовании, проведенном во Франции еще в 2008 году, ученые задались вопросом: а почему в ближайшем баре всегда так громко играет музыка? В нем участвовали 40 ничего не подозревающих любителей пива, сидящих в баре, где менялась громкость музыки. Нормальным уровнем считался 72 дБ, высоким — 88 дБ. По результатам исследования, при высоком уровне громкости потребление пива увеличивалось на 31% — с 2,6 кружки в среднем на человека до 3,4. Более того, участники эксперимента выпивали пиво за 11,5 минут, когда музыка играла громко, и за 14,5 минут, когда она становилась тише.

Ученые из Баварского научно-исследовательского института геофизики и геохимии (Германия) пытались имитировать в лаборатории условия нижней мантии Земли с ее невероятно высоким давлением. В ходе эксперимента они обнаружили некоторые инновационные способы производства алмазов. Исследователям удалось получить в лаборатории искусственный алмаз из арахисового масла.

Особый вид микроскопических «шоколадных мушек» принимает участие в опылении какао-деревьев, поэтому без двукрылых не было бы шоколада. Кстати, когда какао-бобы собирают, частично в урожай попадают и насекомые. Так что, возможно, вы их тоже когда-то ели.

Еда из «Макдоналдса» не портится годами! Один блогер из США написал историю о том, как нашел в кармане старого пальто забытый там 14 лет назад гамбургер. И этот случай не единичный: оставленные на долгое время бургеры из «Мака» вообще не портятся, не гниют и не плесневеют, а просто твердеют и начинают издавать неприятный запах. А вот как делают котлеты для McDonald’s.

Ходят слухи о том, что эти специально утвержденные формы зависят от куска мяса, который отрезали для наггетса. Но это не так — их делают только из грудки. А утвержденные корпорацией формы являются гарантом соответствия готового продукта и правильного производства на заводе. Почему они именно такие? Чтобы было удобно их брать за ножку и макать в коробочку от соуса.

В США существует даже специальный Национальный день хот-дога, который отмечают 18 июля. Но самое большое количество этого традиционного американского блюда съедается все-таки в День независимости. Год от года американцы ставят все новые рекорды.