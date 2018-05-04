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Местная экзотика: в Японии будут производить «древесные» алкогольные напитки
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Местная экзотика: в Японии будут производить «древесные» алкогольные напитки 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Японские исследователи представили новый метод производства алкогольных напитков. В качестве основного ингредиента они использовали кору деревьев.
Команда из Научно-исследовательского института лесного хозяйства и лесных товаров (Forestry and Forest Products Research Institute) уточняет, что для работы было использовано три материала — кора берёзы, кедра и вишни.
Сперва кора измельчается до густой пастообразной массы, после чего к ней нужно добавить дрожжи и особый фермент, чтобы запустился процесс брожения.
При этом есть важное условие: чтобы вкус и аромат напитка сохранили специфические древесные нотки, нельзя прибегать к нагреву (классические методы, напомним, требуют этого).
Исследователи изначально готовили «древесный спирт» двумя способами: настаиванием и дистилляцией. Но в итоге пришли к выводу, что дистиллированный алкоголь лучше. В этом признался член исследовательской группы Кенго Магара (Kengo Magara) в интервью новостному агентству Agence France-Presse.
Он также напомнил, что ферментация древесины уже широко используется для производства биотоплива, однако итоговый продукт содержит токсины и лишён запаха. Поэтому эксперты решили усовершенствовать методику, чтобы создать нечто безопасное для употребления, вкусное и ароматное.
"Наш метод может сделать его (продукт ферментации — прим.ред.) пригодным для питья и сохранить древесный аромат, потому что для разложения не требуется высокая температура или серная кислота", — поясняет Магара.
По его словам, новый метод позволяет, к примеру, из четырёх килограммов кедровой коры получить 3,8 литра напитка. Причём содержание алкоголя в нём не превышает 15%.
Примерно такова крепость любимой японцами рисовой водки. Кстати, и вкус получившихся напитков авторы сравнивают с саке. По их мнению, продукт по вкусу напоминает обычные спиртные напитки, которые выдерживаются долгое время в деревянных бочках.
Команда надеется коммерциализировать производство «древесного спирта» в течение ближайших трёх лет. Более того, поскольку Страна восходящего солнца славится разнообразной и богатой природой, вполне возможно, что в каждом регионе получится наладить изготовление собственного вида напитка, в зависимости от вида преобладающих деревьев.
Напомним, что ранее японцы выпустили особое молодильное пиво, а также в научных целях отправили на МКС мини-бар.
Тем временем химики раскрыли тайну более полного вкуса разбавленного виски. А вот выявление поддельного виски доверили искусственному интеллекту.
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