Местная экзотика: в Японии будут производить «древесные» алкогольные напитки

Японские исследователи представили новый метод производства алкогольных напитков. В качестве основного ингредиента они использовали кору деревьев.

Команда из Научно-исследовательского института лесного хозяйства и лесных товаров (Forestry and Forest Products Research Institute) уточняет, что для работы было использовано три материала — кора берёзы, кедра и вишни.

Сперва кора измельчается до густой пастообразной массы, после чего к ней нужно добавить дрожжи и особый фермент, чтобы запустился процесс брожения.

При этом есть важное условие: чтобы вкус и аромат напитка сохранили специфические древесные нотки, нельзя прибегать к нагреву (классические методы, напомним, требуют этого).

Исследователи изначально готовили «древесный спирт» двумя способами: настаиванием и дистилляцией. Но в итоге пришли к выводу, что дистиллированный алкоголь лучше. В этом признался член исследовательской группы Кенго Магара (Kengo Magara) в интервью новостному агентству Agence France-Presse

Он также напомнил, что ферментация древесины уже широко используется для производства биотоплива, однако итоговый продукт содержит токсины и лишён запаха. Поэтому эксперты решили усовершенствовать методику, чтобы создать нечто безопасное для употребления, вкусное и ароматное.

"Наш метод может сделать его (продукт ферментации — прим.ред.) пригодным для питья и сохранить древесный аромат, потому что для разложения не требуется высокая температура или серная кислота", — поясняет Магара.

По его словам, новый метод позволяет, к примеру, из четырёх килограммов кедровой коры получить 3,8 литра напитка. Причём содержание алкоголя в нём не превышает 15%.

Примерно такова крепость любимой японцами рисовой водки. Кстати, и вкус получившихся напитков авторы сравнивают с саке. По их мнению, продукт по вкусу напоминает обычные спиртные напитки, которые выдерживаются долгое время в деревянных бочках.

Команда надеется коммерциализировать производство «древесного спирта» в течение ближайших трёх лет. Более того, поскольку Страна восходящего солнца славится разнообразной и богатой природой, вполне возможно, что в каждом регионе получится наладить изготовление собственного вида напитка, в зависимости от вида преобладающих деревьев.

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