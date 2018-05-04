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Врач рассказал, как правильно пить воду
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Врач рассказал, как правильно пить воду 

МедикФорум 37 минут назад
Фото: МедикФорум
Считается, что нужно выпивать до двух литров воды за день. Но так ли это на самом деле? Пить воду полезно, но, прежде всего, тем людям, у которых нет серьезных проблем со здоровьем, а также нет хронических болезней почек или сердца. Мнением об этом поделилась врач-диетолог Ольга Перевалова. В интервью «ВМ» специалист рассказала, как определить, сколько воды нужно выпивать за день конкретному человеку.
«Есть медицинская формула, которая гласит, что высчитать оптимальное количество воды можно, умножив вес человека на 30 миллилитров. Таким образом, если взять вес среднего мужчины в 75-80 килограммов, то получится, что ему необходимо выпивать от 2 до 2,5 литров», — отметила Ольга Перевалова.
При этом врач уточнила, что вышеназванный норматив подразумевает всю выпитую за день жидкость — не только воду как таковую, но и соки, чай, кофе, супы и так далее. В тех случаях, когда имеются медицинские диагнозы, количество употребляемой воды является уже абсолютно индивидуальным фактором. Определять, сколько жидкости можно употреблять человеку, у которого есть хронические болезни, нужно только по согласованию с лечащим врачом, заявила Перевалова.
«Потребление чрезмерного количества жидкости может приводить к обострениям заболеваний, и в случае возникшего недомогания нужно сразу же обращаться к специалистам», — поделилась рекомендацией эксперт.
Ранее МедикФорум писал о том, что ученые сочли небезопасным употребление очищенной воды. Специалисты пришли к заключению о том, что существующие сегодня методы очистки воды из природных источников видоизменяют ее компоненты, что чревато развитием разных нарушений у тех, кто ее пьет.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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