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Шоколадная колбаса
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Шоколадная колбаса 

Карельские вести 1 час назад
Десерт, знакомый многим с детства. Он прекрасно подойдет для детского «сладкого стола» на любой праздник.
Ингредиенты
Кунжут 100 г  черный шоколад 100 г  сахар 2,5 ст. л.
вода 1 ст. л.
мед 2,5 ст. л.
грецкие орехи 100 г  кукурузные хлопья 50 г  сливочное масло 125 г  Способ приготовления
На сухой сковороде обжарьте кунжут до золотистого цвета.
Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
В небольшой кастрюльке смешайте сахар и воду. Варите на медленном огне до золотистого цвета. Добавьте мед, размягченное масло и кусочки шоколада. Готовьте на медленном огне, периодически помешивая, пока смесь не превратится в однородную массу.
Снимите смесь с огня, добавьте измельченные кукурузные хлопья, крупно нарубленные орехи и кунжут. Когда смесь немного остынет, сформируйте из нее колбаску и заверните в бумагу для выпечки. Поместите в холодильник на ночь. Затем нарежьте ломтиками и подавайте.
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