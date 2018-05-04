Шоколадная колбаса

Десерт, знакомый многим с детства. Он прекрасно подойдет для детского «сладкого стола» на любой праздник.

Ингредиенты

Кунжут 100 г черный шоколад 100 г сахар 2,5 ст. л.

вода 1 ст. л.

мед 2,5 ст. л.

грецкие орехи 100 г кукурузные хлопья 50 г сливочное масло 125 г Способ приготовления

На сухой сковороде обжарьте кунжут до золотистого цвета.

Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

В небольшой кастрюльке смешайте сахар и воду. Варите на медленном огне до золотистого цвета. Добавьте мед, размягченное масло и кусочки шоколада. Готовьте на медленном огне, периодически помешивая, пока смесь не превратится в однородную массу.

Снимите смесь с огня, добавьте измельченные кукурузные хлопья, крупно нарубленные орехи и кунжут. Когда смесь немного остынет, сформируйте из нее колбаску и заверните в бумагу для выпечки. Поместите в холодильник на ночь. Затем нарежьте ломтиками и подавайте.