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Хлебный пудинг
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Хлебный пудинг 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Даже дети будут есть завтрак с удовольствием, если вы приготовите этот хлебный пудинг.
Ингредиенты
Хлеб 400-500 г  коричневый сахар 50 г  яичные белки 3 шт  мед 2 ст. л.
ванильный сахар 1 ч. л.
корица по вкусу
молоко 500 мл  Способ приготовления
Нарежьте хлеб небольшими кубиками.
Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Хорошо взбейте белки с сахаром. Добавьте ваниль, мед, корицу и молоко. Снова хорошо взбейте.
Смажьте форму для выпечки маслом. Выложите в нее кусочки хлеба и залейте яично-молочной смесью. Прижмите верх лопаткой, чтобы хлеб полностью пропитался жидкостью. Оставьте на час.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте около 50-60 минут. Подавайте теплым.
Фото: Pinterest
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