Хлебный пудинг

Даже дети будут есть завтрак с удовольствием, если вы приготовите этот хлебный пудинг.

Ингредиенты

Хлеб 400-500 г коричневый сахар 50 г яичные белки 3 шт мед 2 ст. л.

ванильный сахар 1 ч. л.

корица по вкусу

молоко 500 мл Способ приготовления

Нарежьте хлеб небольшими кубиками.

Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

Хорошо взбейте белки с сахаром. Добавьте ваниль, мед, корицу и молоко. Снова хорошо взбейте.

Смажьте форму для выпечки маслом. Выложите в нее кусочки хлеба и залейте яично-молочной смесью. Прижмите верх лопаткой, чтобы хлеб полностью пропитался жидкостью. Оставьте на час.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте около 50-60 минут. Подавайте теплым.

Фото: Pinterest