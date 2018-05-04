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Рождественский пудинг
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Рождественский пудинг 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Невероятно вкусный рождественский десерт с соусом из белого шоколада.
Ингредиенты
Светлый изюм 150 г  коринка 80 г  бренди 120 мл  сливочное масло 125 г  сахар 250 г  яйца 3 шт  апельсин (цедра) 1 шт  мука 230 г  какао 30 г  молоко 320 мл  черный шоколад 80 г  яичные желтки 4 шт  кукурузная мука 2 ст. л.
сгущенное молоко 350 мл  белый шоколад 100 г  Способ приготовления
Залейте оба вида изюма бренди и оставьте на ночь.
Время готовки2 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне КухняАнглийская
Взбейте масло со 150 г сахара до воздушности. Добавьте по одному яйца, каждый раз хорошо взбивая. Добавьте цедру, муку, какао, изюм, измельченный черный шоколад и молоко. Тщательно перемешайте. Выложите массу в форму, застеленную пищевой пленкой. Оберните форму двумя слоями фольги.
Вскипятите воду в большой кастрюле. Поместите в нее форму с пудингом, накройте крышкой и готовьте около 1,5-2 часов, при необходимости доливая воду.
Тем временем приготовьте соус. Для этого взбейте желтки, кукурузную муку и оставшийся сахар. Смешайте оставшееся молоко и сгущенное молоко в кастрюльке. Доведите до кипения, влейте в желтковую смесь и взбейте венчиком до кремовой текстуры. Снова перелейте в кастрюльку и подогрейте на медленном огне до загустения. Снимите с огня, добавьте измельченный белый шоколад и пару ложек бренди. Хорошо перемешайте.
Подавайте пудинг теплым, полив соусом.
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