Рождественский пудинг

Невероятно вкусный рождественский десерт с соусом из белого шоколада.

Ингредиенты

Светлый изюм 150 г коринка 80 г бренди 120 мл сливочное масло 125 г сахар 250 г яйца 3 шт апельсин (цедра) 1 шт мука 230 г какао 30 г молоко 320 мл черный шоколад 80 г яичные желтки 4 шт кукурузная мука 2 ст. л.

сгущенное молоко 350 мл белый шоколад 100 г Способ приготовления

Залейте оба вида изюма бренди и оставьте на ночь.

Время готовки2 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне КухняАнглийская

Взбейте масло со 150 г сахара до воздушности. Добавьте по одному яйца, каждый раз хорошо взбивая. Добавьте цедру, муку, какао, изюм, измельченный черный шоколад и молоко. Тщательно перемешайте. Выложите массу в форму, застеленную пищевой пленкой. Оберните форму двумя слоями фольги.

Вскипятите воду в большой кастрюле. Поместите в нее форму с пудингом, накройте крышкой и готовьте около 1,5-2 часов, при необходимости доливая воду.

Тем временем приготовьте соус. Для этого взбейте желтки, кукурузную муку и оставшийся сахар. Смешайте оставшееся молоко и сгущенное молоко в кастрюльке. Доведите до кипения, влейте в желтковую смесь и взбейте венчиком до кремовой текстуры. Снова перелейте в кастрюльку и подогрейте на медленном огне до загустения. Снимите с огня, добавьте измельченный белый шоколад и пару ложек бренди. Хорошо перемешайте.

Подавайте пудинг теплым, полив соусом.