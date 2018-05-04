Шоколадный кускус с бананами 

Это простое и вкусное блюдо для завтрака обязательно оценят ваши дети.
Ингредиенты
Шоколадное молоко 300 мл черный шоколад 30 г кускус 200 г банан 1 шт фундук 50 г Способ приготовления
В небольшой кастрюльке вскипятите шоколадное молоко. Добавьте измельченный шоколад и перемешивайте, пока он не расплавится.
Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Всыпьте кускус, уменьшите огонь до медленного, накройте крышкой и варите около 8-10 минут.
Разложите кускус по тарелкам. Сверху выложите кусочки банана и посыпьте орехами. При желании добавьте сахар.