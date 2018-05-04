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Шоколадный кускус с бананами
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Шоколадный кускус с бананами 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Это простое и вкусное блюдо для завтрака обязательно оценят ваши дети.
Ингредиенты
Шоколадное молоко 300 мл  черный шоколад 30 г  кускус 200 г  банан 1 шт  фундук 50 г  Способ приготовления
В небольшой кастрюльке вскипятите шоколадное молоко. Добавьте измельченный шоколад и перемешивайте, пока он не расплавится.
Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Всыпьте кускус, уменьшите огонь до медленного, накройте крышкой и варите около 8-10 минут.
Разложите кускус по тарелкам. Сверху выложите кусочки банана и посыпьте орехами. При желании добавьте сахар.
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