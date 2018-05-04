Проверенные способы исправить вкус слишком острого блюда

Приправы и специи позволяют сильно преобразить вкус блюд. Причем изменения эти могут как в лучшую сторону, так и иметь прямо противоположный эффект. Со специями всегда надо знать меру, но никто не застрахован от того, что рекомендации в рецепте могут в корне разойтись с личными предпочтениями или просто-напросто при добавлении приправ может дрогнуть рука. С любой специей следует соблюдать осторожность, но особенно это правило касается острых приправ и жгучего перца. Это очень коварная приправа, и если с ней ненароком переборщить, это может вызвать во рту настоящий пожар, а из глаз польются слезы. Участь некоторых излишне приправленных перцем блюд предрешена, но отдельные из них еще можно спасти. Эти 6 лайфхаков подскажут, как смягчить вкус переперченного блюда и усмирить жгучий перец.

— Разбавление —

Начать «колдовать» над своим неудавшимся кулинарным шедевром, добавляя в него всего понемножку, вы всегда успеете. Прежде чем пуститься на этот эксперимент стоит попробовать уменьшить концентрацию острой приправы путем увеличения объема блюда. Проще всего исправить вкус огненного супа, добавив в него больше бульона или отвара. Это же можно сделать с многокомпонентными блюдами, содержащими в своем составе, например, рис, фасоль, помидоры. Увеличив количество тех или иных компонентов, вы сможете снизить концентрацию острого перца или приправ. На случай, если уловка не помогла или осуществить ее несколько проблематично, придется переходить к плану Б и искать добавку, которая могла бы смягчить жгучую специю.

— Кислота —

Кислота может быть весьма эффективна, чтобы приглушить острый вкус. В качестве нейтрализующей добавки применяют уксусы или свежевыжатый сок некоторых цитрусовых, как например, лимон и лайм. Также можно использовать любой другой содержащий органические кислоты продукт вроде помидоров, который бы органично дополнил композицию.

— Сахар —

Сам по себе сахар обладает менее выраженным нейтрализующим эффектом. Но его легко можно усилить, добавив к нему кислоту. Однако, тут главное еще и не пересластить, поэтому сахар следует добавлять осторожно. В качестве альтернативы можно использовать мед или соус с высоким содержанием сахара вроде томатного кетчупа.

— Молочные продукты —

Молоко, сметана или йогурт — любой из этих продуктов отлично справляется с тем, чтобы сделать менее выраженным в блюде вкус перца. Если молочный компонент не вписывается в основную вкусовую палитру, его можно подать как аккомпанемент, например, в виде соуса.

— Овощи —

Пористая природа таких овощей, как картофель и морковь, будет только на руку, когда в блюде вдруг оказалось слишком много перца. Лучше всего овощи проявляют нейтрализующие свойства, если перед добавлением их мелко нарезать или натереть.

— Ореховое масло —

Смягчить вкус острых блюд помогает ореховое масло, особенно миндальная паста. Но способ этот далеко не универсален, поскольку маслом можно лишь укротить «жгучий нрав» острых пряностей, но не перца, добавленного в чистом виде.