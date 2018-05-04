Использование эфирных масел в домашнем уходе и быту

Эфирные масла — это летучие жидкости с сильным ароматом, которые получают из разных частей растений. В настоящее время используется больше 100 видов эфирных масел. Они применяются в косметологии, составляют основу парфюмерных композиций, необходимы для производства медикаментов, а также пищевых ароматизаторов. МедикФорум выяснил, как можно использовать масла.

Как использовать масла дома?

В домашнем уходе за собой масла применяют для массажа, добавляют в кремы и маски для волос и лица. Ванна с эфирным маслом поможет расслабиться или, наоборот, приведет в тонус. Для этого необходимо всего лишь правильно подобрать нужный аромат и дозу. В концентрированном виде масло добавлять в ванну нельзя. Его необходимо добавить в любое базовое масло: персиковое, миндальное или оливковое или предварительно капнуть в пену для ванны. Для расслабляющей ванны подойдут масла ромашки и лаванды, а как следует взбодриться помогут ароматы цитрусовых. Так как свойства различных масел отличаются, то следует знать, какое подойдет определенному типу кожи или волос. Так для жирной кожи отлично подходят масла лимона, бергамота, чайного дерева. Лимон и чайное дерево помогут справиться с угревой сыпью. Масло чайного дерева можно непосредственно в неразбавленном виде наносить на кожу, в то время как все остальные необходимо по несколько капель добавлять в готовый крем или маску. Для обогащения крема вполне хватит двух капель на одно применение. Для ухода за сухой кожей отличным помощником станет розовое масло. Оно придаст коже свежий вид, устранит мелкие морщины, борется с шелушениями.

Чем полезны эфирные масла?

Эфирные масла благодаря своим полезным свойствам могут применяться и в быту. Они помогут избавиться от плесени, справиться с грибками и бактериями. И кроме того, наполнить дом прекрасными ароматами, убивая вредные микробы в воздухе. Чтобы помыть полы с использованием эфирного масла, а для этого подойдут, например, масла с антибактериальным эффектом (бергамот, эвкалипт, масло герани и др.), необходимо на литр воды добавить примерно 7 капель эфирного масла. Масла можно перемешивать между собой, создавая неповторимые ароматы. Для уборки на кухне, можно использовать масла лимона, лемонграсса, мяты, добавляя их в моющее средство. Масла можно добавлять для дезинфекции кухонных губок, устранения неприятных запахов в холодильнике, мытья детских игрушек. А если добавить любимое эфирное масло в воду для полоскания белья — то положительный эффект от ароматерапии обеспечен, а белье станет мягким и приятным в носке. Спектр применения масел в быту весьма широк, но следует помнить, что масла — это концентрированные вещества, которые могут при неправильном использовании привести к аллергии, ожогу или раздражению кожи. Ранее эксперты объяснили пользу масел для здоровья.